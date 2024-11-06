外遊注意｜空姐為何不幫乘客放Hand Carry行李？　網紅空姐親揭箇中原因

▲ 美國一名網紅空姐拍片解釋空中服務員為何不幫乘客放行李。

【空姐／手提行李／handcarry】不少人搭飛機時，都需要將手提行李放入頭頂置物櫃，但空中服務員通常都不會直接幫乘客放行李，原因何在？一名網紅空姐就拍片拆解迷思，並分享3大貼士，有助乘客放行李時更輕鬆。

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綜合《每日郵報》、《紐約郵報》等外媒報道，美國網紅空姐Kat Kamalani在社交平台TikTok上擁有100萬粉絲，她早前曾經上載影片，拆解空中服務員不幫乘客將手提行李放入頭頂行李櫃的原因。Kat在影片中解釋：「很多人認為將乘客的行李放上行李架是空中服務員的工作，但事實並非如此。」

事實上，我們的航空公司和許多其他航空公司都告訴員工不要這樣做，因為這樣會造成很多傷害。而且這種情況甚至不在保險涵蓋範圍內。

而正如她所言，美國空中服務員協會亦建議會員不要幫助攜帶沉重行李的乘客，以免受傷，因為保險公司並不會承擔相關的醫療費用。

搭飛機注意｜3大貼士放行李更輕鬆

不過乘客少不免有一些物品必須隨身攜帶，因此Kat也在影片中分享3大貼士，可幫助乘客在機上更輕鬆地放置行李。

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1. 出發前測試行李重量

首先，她建議乘客出發前先在家中測試自己是否能順利將行李舉過頭頂，如果嘗試後發現做不到，就應考慮取出部分物品，以確保在飛機上不需冒受傷的風險。

2. 留意行李架上的指示

Kat指出，大部分飛機上的行李架都會有指示，告訴乘客如何存放手提行李，一般而言都是以垂直或水平的方式放置。她表示，只要乘客願意在放置行李前參考指示，其實已經可以節省許多時間。

3. 向空中服務員求助

雖然空中服務員不會直接替乘客提起行李及將其放入行李櫃，但Kat亦表示，萬一乘客在放置行李時真的遇到困難，其實仍可以向空中服務員尋求協助，相信對方也會樂意提供幫助。

Kat曾擔任空姐長達6年，直到去年（2023年）才離任。除了上述貼士之外，她也向觀眾保證，即使難以舉起重物亦無需擔心，因為乘客隨時可以將物品改為裝入一些較小的袋子，那些袋子可以輕鬆存放在座位下。

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搭飛機禁忌｜機場飛機6大最污糟地方

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

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搭飛機禁忌｜專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。當中以港女最愛的瑜伽褲最為危險，嚴重甚至可以致命。航空專家Christine Negroni曾表示，一旦飛機機艙起火，「人造纖維」物料製造的瑜珈褲更容易燃燒，甚至黏在身上，導致皮膚嚴重燒傷而死亡。故此，他建議大家穿著棉質或是天然纖維製成的衣服乘搭飛機會較為合適。

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資料來源：《每日郵報》、《紐約郵報》

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