  • 26°C
香港時間：2024116日 (三) 11:28

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

外遊注意｜空姐為何不幫乘客放Hand Carry行李？　網紅空姐親揭箇中原因

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

美國一名網紅空姐拍片解釋空中服務員為何不幫乘客放行李。

【空姐／手提行李／handcarry】不少人搭飛機時，都需要將手提行李放入頭頂置物櫃，但空中服務員通常都不會直接幫乘客放行李，原因何在？一名網紅空姐就拍片拆解迷思，並分享3大貼士，有助乘客放行李時更輕鬆。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜26歲港女自恃年輕從未做檢查揭患晚期乳癌　拆解常見乳房檢查+療法

綜合《每日郵報》、《紐約郵報》等外媒報道，美國網紅空姐Kat Kamalani在社交平台TikTok上擁有100萬粉絲，她早前曾經上載影片，拆解空中服務員不幫乘客將手提行李放入頭頂行李櫃的原因。Kat在影片中解釋：「很多人認為將乘客的行李放上行李架是空中服務員的工作，但事實並非如此。」

事實上，我們的航空公司和許多其他航空公司都告訴員工不要這樣做，因為這樣會造成很多傷害。而且這種情況甚至不在保險涵蓋範圍內。

而正如她所言，美國空中服務員協會亦建議會員不要幫助攜帶沉重行李的乘客，以免受傷，因為保險公司並不會承擔相關的醫療費用。

搭飛機注意｜3大貼士放行李更輕鬆

不過乘客少不免有一些物品必須隨身攜帶，因此Kat也在影片中分享3大貼士，可幫助乘客在機上更輕鬆地放置行李。

點擊圖片放大
+4
+3

1. 出發前測試行李重量

首先，她建議乘客出發前先在家中測試自己是否能順利將行李舉過頭頂，如果嘗試後發現做不到，就應考慮取出部分物品，以確保在飛機上不需冒受傷的風險。

2. 留意行李架上的指示

Kat指出，大部分飛機上的行李架都會有指示，告訴乘客如何存放手提行李，一般而言都是以垂直或水平的方式放置。她表示，只要乘客願意在放置行李前參考指示，其實已經可以節省許多時間。

3. 向空中服務員求助

雖然空中服務員不會直接替乘客提起行李及將其放入行李櫃，但Kat亦表示，萬一乘客在放置行李時真的遇到困難，其實仍可以向空中服務員尋求協助，相信對方也會樂意提供幫助。

Kat曾擔任空姐長達6年，直到去年（2023年）才離任。除了上述貼士之外，她也向觀眾保證，即使難以舉起重物亦無需擔心，因為乘客隨時可以將物品改為裝入一些較小的袋子，那些袋子可以輕鬆存放在座位下。

更多相關報道：搭飛機防菌｜女網紅公開搭飛機必備一件防菌好物　空姐都讚好：必備3物安心上機

搭飛機禁忌｜機場飛機6大最污糟地方

旅遊計畫網站「Travelmath」曾邀請微生物學家，從美國5個機場及4個航班收集了一共26個細菌樣本進行分析，結果發現機場和飛機上有6個地方最骯髒：

點擊圖片放大
+7
+6

搭飛機禁忌｜專家警告搭飛機6大不宜衣著

據英國媒體《太陽報》早前報道，有專家透露機上有6種衣服不宜穿著，會為健康帶來危險。當中以港女最愛的瑜伽褲最為危險，嚴重甚至可以致命。航空專家Christine Negroni曾表示，一旦飛機機艙起火，「人造纖維」物料製造的瑜珈褲更容易燃燒，甚至黏在身上，導致皮膚嚴重燒傷而死亡。故此，他建議大家穿著棉質或是天然纖維製成的衣服乘搭飛機會較為合適。

點擊圖片放大
+13
+12

資料來源：《每日郵報》、《紐約郵報

更多相關報道：

搭飛機禁忌｜搭機別穿短褲及拖鞋　空姐爆機上最骯髒位置TOP5　隱藏大量細菌從未清潔

外遊注意｜「登機打招呼」不僅是出於禮貌　空姐揭背後3大用意　3類人不宜坐近窗口

飛機鬧劇｜野蠻女子機場內遺失手機　大鬧機艙要求折返怒罵空姐畫面曝光

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

外遊注意｜機艙廁所從不洗地　空姐爆料3大伏位自揭從不用飛機廁紙
18:47 2024/10/09
外遊注意｜機艙廁所從不洗地　空姐爆料3大伏位自揭從不用飛機廁紙
外遊注意丨搭飛機遇氣流揀錯位　隨時有生命危險空姐爆料3大最差座位
17:51 2024/09/16
外遊注意丨搭飛機遇氣流揀錯位　隨時有生命危險空姐爆料3大最差座位
行李須知︱女子在飛機上塗腳甲油惹熱議　資深空姐揭1件物品絕不能託運恐釀空難
19:08 2024/09/09
行李須知︱女子在飛機上塗腳甲油惹熱議　資深空姐揭1件物品絕不能託運恐釀空難

你可能感興趣

外遊注意｜機艙廁所從不洗地　空姐爆料3大伏位自揭從不用飛機廁紙
18:47 2024/10/09
外遊注意｜機艙廁所從不洗地　空姐爆料3大伏位自揭從不用飛機廁紙
外遊注意丨搭飛機遇氣流揀錯位　隨時有生命危險空姐爆料3大最差座位
17:51 2024/09/16
外遊注意丨搭飛機遇氣流揀錯位　隨時有生命危險空姐爆料3大最差座位
行李須知︱女子在飛機上塗腳甲油惹熱議　資深空姐揭1件物品絕不能託運恐釀空難
19:08 2024/09/09
行李須知︱女子在飛機上塗腳甲油惹熱議　資深空姐揭1件物品絕不能託運恐釀空難
健康問題 網絡熱話 航空 機艙服務員 社交平台 美國

最高瀏覽

家居意外｜家中煤氣爆炸好好先生全身9成燒傷　折返救妻後不治兒子泣訴：不敢告訴媽媽
家居意外｜家中煤氣爆炸好好先生全身9成燒傷　折返救妻後不治兒子泣訴：不敢告訴媽媽
北上求醫｜90後媽媽帶高燒BB上深圳睇急診　回港過關被截查引網民熱討
北上求醫｜90後媽媽帶高燒BB上深圳睇急診　回港過關被截查引網民熱討
病情反覆｜62歲前「亞視一哥」舊病復發　下半身劇痛無法落床　癱坐椅上曝最新狀況
病情反覆｜62歲前「亞視一哥」舊病復發　下半身劇痛無法落床　癱坐椅上曝最新狀況
急症室最長等候時間（11月06日 時間04:05）
急症室最長等候時間（11月06日 時間04:05）
台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥　日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀
台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥　日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀