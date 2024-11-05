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香港法律周2024｜崔建春：香港需增強法律領域競爭力　打造「全球爭議解決首選地」

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2024/11/05 16:57

最後更新： 24 分鐘前

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法律周第二日的論壇是由外交部駐香港特派員公署與律政司合辦，舉行第二屆「融通與發展」的法治論壇。(林定國fb圖片)

香港法律周2024今日（5日）踏入第二日，外交部駐港特派員崔建春認為，香港需要鞏固法律優勢，打造「全球爭議解決首選地」；加強規則融通，服務國家擴大制度型開放；堅定法治自信，促進中西法治文明交流。

法律周第二日的論壇是由外交部駐香港特派員公署與律政司合辦，舉行第二屆「融通與發展」的法治論壇。崔建春今日表示，在一國兩制框架下，香港在參與國際規則談判和世貿組織等多邊機制方面享有獨特地位，未來香港將發揮更重要的作用，相信在未來5年、10年以至15年，香港可以做出更多貢獻。

崔建春又提到，香港需要增強法律領域的競爭力，建立成為全球爭議解決的首選目的地。他說，在國家政策支持下，香港正在發展成為亞太法律與爭議解決服務中心。而將於本星期五成立的香港國際法律人才培訓學院，是一個非常重要的機構，將全力支持香港加強調解服務，協助香港成為調解之都。

林定國：調解院提供靈活高效服務　將打造香港成國際調解之都

律政司司長林定國表示，中央要將香港建設為亞太區主要國際法律及爭議解決服務中心，建立國際調解院的公約早前完成談判，並決定明年在本港舉辦簽署儀式，國際調解院總部亦會設於本港。他指，調解院成立後，可提供靈活及高效的調解服務，將香港打造成國際調解之都。

展望未來，林定國說，想起孔子的「君子和而不同」，鼓勵即使存在分歧，仍追求共同和諧的理念。他認為，加強互聯互通、促進發展、構建人類命運共同體至關重要，做到跨國相互尊重。他表示，香港在接軌和促進國際法律標準方面作出努力，加上國際爭議解決經驗，或會為世界帶來積極影響。

學者促完善CIPS等應對金融制裁風險

在金融安全領域，上海交通大學凱原法學院教授沈偉指出，金融制裁的非對稱性特徵，並強調在當前國際形勢下，中國企業需要建立完善的風險評估和內部控制機制。他建議，通過完善人民幣跨境支付系統（CIPS）、推進人民幣國際化等途徑，在法治框架下應對金融制裁風險。

香港大學法律學院榮譽教授江樂士則從國際視角，闡述西方主要國家反干預立法的發展趨勢，舉例加拿大準備建立一個外國影響透明度註冊署，規定與外國有聯繫的特定個人和實體，有登記義務，要披露任何影響加拿大政府的活動，有關規定遠遠超過香港。他認為，香港維護國家安全的法律制度既與國際接軌，又具有本地特色，確保了香港與國際社會的良性互動，又為香港的長期穩定發展提供了法律保障。

亞洲基礎設施投資銀行總法律顧問Alberto NINIO以「國際法在促進良治和高質量發展中的作用」作專題演講。他強調，國際法在促進良治和高品質發展中至關重要，確保資源管理有效、機構透明負責，以及維護法治。

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