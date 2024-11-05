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律師家庭｜沈殷怡賀高顏值胞弟法律系畢業　一門三傑父親是前刑事檢控專員

升學教育

撰文： 李惠儀

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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沈殷怡弟弟法律系畢業，全家祝賀！　

【高學歷藝人/沈殷怡/律師】ViuTV藝人沈殷怡有樣有學歷，家庭背景優厚，父親是前律政司刑事檢控專員沈仲平，沈殷怡則是中文大學法律碩士畢業生，日前沈殷怡的弟弟也正式法律系畢業，絕對是一門三傑，沈家出了3位律師！

沈殷怡一家賀弟弟法律系畢業。（Facebook圖片）　

高學歷沈殷怡｜中大法律碩士畢業

現年30歲的沈殷怡（Shirley）貴為ViuTV女神，外在條件毋庸置疑，她還十分有內涵，自小喜歡讀書的她，一直是名校生，小學讀聖士提反女子中學附屬小學，之後升讀聖保羅男女中學，亦是首屆香港中學文憑試（DSE）考生。

最終Shirley在DSE中考獲4科5**、1科5及1科4的佳績，成功考獲全額獎學金升讀上海復旦大學法律系，期間她參加了2014年中國地球小姐，並奪得冠軍；畢業後，她返港入讀香港中文大學法學碩士，並取得內地執業律師資格，曾經做過一年的見習律師，相當厲害。

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高學歷沈殷怡｜賀胞弟法律系畢業　 

日前她在社交平台上載一家四口以及跟胞弟的合照，宣佈弟弟同樣法律系畢業，他們一家在高等法院前拍照留念，見到沈爸爸和沈媽媽笑容滿面，似乎感到很欣慰，而Shirley就穿上黑色套裝，跟弟弟搭膊頭合照，兩姊弟顏值都非常高，而且細佬身型高大，跟家姐一樣內外兼備。

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高學歷沈殷怡｜為弟弟感到自豪

Shirley留言謂：「Always Proud. Welcome to the Sham lawyers club.（一直感到自豪.歡迎來到沈氏律師俱樂部）一叫沈律師又多一個人爭住黎（嚟）應了。」又搞笑表示：「這下子我媽應該是這世界上最安全的人了吧。」不少網民留言大讚他們「一門多傑」、「沈氏一家強勁」、「真係你哋玩曬！ 全家身高顏值高智商高！」

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高學歷沈殷怡｜棄做律師當藝人 曾跟父親冷戰半年

由於Shirley父親沈仲平是前律政司副刑事檢控專員，一直渴望女兒繼承衣缽做律師，而她亦曾在律師樓實習做律師助理一年，但她覺得性質悶想轉換新環境，在機緣巧合下，2018年她毅然入行加入ViuTV，不過她就透露，此舉曾令爸爸生氣得半年不跟她說話，幸好Shirley有幸備受力捧，如今亦做出成績向爸爸交代。

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