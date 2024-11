律師家庭｜沈殷怡賀高顏值胞弟法律系畢業　一門三傑父親是前刑事檢控專員

▲ 沈殷怡弟弟法律系畢業,全家祝賀!

【高學歷藝人/沈殷怡/律師】ViuTV藝人沈殷怡有樣有學歷,家庭背景優厚,父親是前律政司刑事檢控專員沈仲平,沈殷怡則是中文大學法律碩士畢業生,日前沈殷怡的弟弟也正式法律系畢業,絕對是一門三傑,沈家出了3位律師!

▲ 沈殷怡一家賀弟弟法律系畢業。(Facebook圖片)

高學歷沈殷怡|中大法律碩士畢業

現年30歲的沈殷怡(Shirley)貴為ViuTV女神,外在條件毋庸置疑,她還十分有內涵,自小喜歡讀書的她,一直是名校生,小學讀聖士提反女子中學附屬小學,之後升讀聖保羅男女中學,亦是首屆香港中學文憑試(DSE)考生。

最終Shirley在DSE中考獲4科5**、1科5及1科4的佳績,成功考獲全額獎學金升讀上海復旦大學法律系,期間她參加了2014年中國地球小姐,並奪得冠軍;畢業後,她返港入讀香港中文大學法學碩士,並取得內地執業律師資格,曾經做過一年的見習律師,相當厲害。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

高學歷沈殷怡|賀胞弟法律系畢業

日前她在社交平台上載一家四口以及跟胞弟的合照,宣佈弟弟同樣法律系畢業,他們一家在高等法院前拍照留念,見到沈爸爸和沈媽媽笑容滿面,似乎感到很欣慰,而Shirley就穿上黑色套裝,跟弟弟搭膊頭合照,兩姊弟顏值都非常高,而且細佬身型高大,跟家姐一樣內外兼備。

最新影片推介:

高學歷沈殷怡|為弟弟感到自豪

Shirley留言謂:「Always Proud. Welcome to the Sham lawyers club.(一直感到自豪.歡迎來到沈氏律師俱樂部)一叫沈律師又多一個人爭住黎(嚟)應了。」又搞笑表示:「這下子我媽應該是這世界上最安全的人了吧。」不少網民留言大讚他們「一門多傑」、「沈氏一家強勁」、「真係你哋玩曬! 全家身高顏值高智商高!」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

高學歷沈殷怡|棄做律師當藝人 曾跟父親冷戰半年

由於Shirley父親沈仲平是前律政司副刑事檢控專員,一直渴望女兒繼承衣缽做律師,而她亦曾在律師樓實習做律師助理一年,但她覺得性質悶想轉換新環境,在機緣巧合下,2018年她毅然入行加入ViuTV,不過她就透露,此舉曾令爸爸生氣得半年不跟她說話,幸好Shirley有幸備受力捧,如今亦做出成績向爸爸交代。

相關內容:

【野人老師】沈殷怡名校出身DSE考4科5** 中大法律碩士畢業決心追尋演員夢

名人尖子|劉俊謙讀Band 1英中學生照曝光 因1事由運動健將變戲劇才子

尖子透視|呂爵安胞妹於牙科醫院臨床實習 「小如豬」DSE六科39分公開3大溫書法

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】