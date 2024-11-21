精神健康｜青年精神健康影響一生　家長保持開放有利溝通

▲ 青年精神健康影響一生，家長保持開放有利溝通。

青年精神健康問題在香港並不罕見，根據中大於2023年發表的一項精神健康統計調查，約四分之一本港青少年，在過去一年至少受到一種精神科疾病困擾，絕不能少覷。有精神科專科醫生指出，青少年期是人生成長的重要階段，年輕人需要面對不同挑戰及壓力，不但對精神健康造成困擾，更對人生發展有深遠影響。醫生更建議家長應多陪伴及留意子女，若發現子女出現精神及行為上轉變，應及早求助。

成長中精神健康多變

精神科專科陳啓泰醫生指出，在臨床上觀察發現，不同年齡層的精神科疾病患者，出現的病徵可以稍有不同；而於不同成長階段的患者，出現的精神科疾病亦可能各有不同。例如，兒童及青春期的焦慮症患者，或會出現腹痛等相關的身體症狀；而較年長的青少年患者，卻較傾向出現抑鬱症的症狀，包括對事物失去興趣、思想傾向負面、情緒變得低落，食慾及睡眠欠佳，行為出現轉變，病情嚴重更可能產生自殺念頭等。

陳醫生補充，現時國際間正進行不同針對青年抑鬱症的研究，大家都不約而同地指出，青年一旦精神健康出現問題，會增加日後發展為成人抑鬱症的機會，因此精神健康必須從小做起。

不同誘因觸發精神健康危機

精神健康問題的風險因素，主要可分類為生物、心理、社會及文化因素。所謂生物因素，包含家族遺傳因素、神經遞質如血清素過低，容易誘發抑鬱症等；而心理因素則包括情緒控制、人際關係、童年經歷等；社會因素，例如患者曾遭受虐待或欺凌、經歷天災人禍等。此外，患者經歷人生重大事件，如失去至親、濫用酒精或毒品，甚至生活模式大幅改變，如疫情及生活數碼化，都會對青年精神健康構成壓力。

以患有嚴重哮喘的青年為例，因需要定期覆診甚至入院，對他們的精神健康會造成困擾，而藥物治療或使用類固醇，也可能會帶來情緒上的副作用；如患者曾經出現嚴重發作，甚至面臨生命危險，更會令患者產生恐懼及焦慮。由於青年身心尚未發展成熟，面對多種壓力時，未必能夠好好消化及處理，因此特別容易誘發精神健康問題。

建立信任 雙向溝通

陳醫生指出，在現時的生活中，互聯網可謂無孔不入，能讓青年更容易吸收到不同資訊，包括有關精神健康的知識，一般而言，他們已對精神科疾病有初步認知，因此他們較易察覺問題，但是否懂得處理又是另一回事；亦有部分青年認為父母不明白自己，加上父母往往缺乏對疾病的認識，以至對他們難以信任，因此拒絕向家人求助。當然，亦有些年輕人可能因為不想父母擔憂，而沒有向父母傾訴。

父母與子女溝通時，家長應避免過多主觀意見，並保持開放態度，更要多吸收不同資訊，都有助建立互相信任的親子關係。此外，父母日常可多陪伴子女，同時留意子女精神及行為上轉變，如有需要，可尋求學校社工、心理學家、老師等求助。

陳啓泰醫生提醒，精神科疾病的治療有不同方案，患者應與主診醫生商討，選擇最合適的治療方案。

▲ 精神科專科醫生陳啓泰

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