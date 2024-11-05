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美食情報｜2,000呎西班牙餐廳進駐大館 招牌西班牙海鮮飯份量十足

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 1 小時前

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招牌西班牙海鮮飯以原鍋奉上

中環大館除是歷史和藝術景點，更有不少美食餐廳，近日達2,000呎西班牙餐廳「1862」就正式進駐，帶來優質的西班牙海鮮主題餐單。 

「1862 bar de tapas y vino」座落大館監獄操場（Prison Yard）旁邊，名字靈感來自1862年落成的域多利監獄D倉。餐廳招牌1862採用了紅色為主調的霓紅燈牌，十分搶眼，裝修風格保留19世紀維多利亞式建築風格，如磚石結構、拱門，配合後現代西班牙中北部風情的細節，仿如身處在歐洲食肆。

除提供雲石餐桌，亦可選坐吧枱，可近距離欣賞廚師在面前製作食物。

主廚Simon Lynch在餐飲行業擁有豐富經驗，曾在美國佛羅里達和曼徹斯特的知名遊樂園、遊輪及高級酒店任職，2010年受到前東主的行政總廚邀請移居香港，2024年加入1862成為主廚。

他主理的餐單在fusion元素的前提下，堅持保留西班牙傳統烹調方式，如特色西班牙點心Tapas。 Simon希望將這種獨特的西班牙飲食風格帶到香港，令大家可以與朋友一同忙裡偷閒、分享快樂時光。

前菜可選煙燻白鯷魚配鮮番茄蒜蓉多士。

如開胃前菜燻白鯷魚配鮮番茄蒜蓉多士（$24/份），靈感來自西班牙安達盧西亞地區的小食，以鯷魚搭配青椒、番茄或其他食材製成，matrimonio在西班牙語中意為「婚姻」，就如鯷魚與食材之間的美妙搭配，人口的確鮮甜清新。

主菜方面，記者試了餐廳的招牌西班牙海鮮飯（$288），以蛤蜊、青口、扇貝作配搭，飯粒混和海鮮醬汁，外綿內脆，食到鍋底還有如煲仔飯的飯焦，相當醒神。

西班牙乳豬配燒菠蘿條屬另一推介。

另一餐餐推介為1/4隻西班牙乳豬配燒菠蘿條（$388），源於西班牙卡斯蒂利亞地區傳統的乳豬烤製。主廚以攝氏150至180°C低溫慢烤，持續烤2至3小時，並定期用豬油或其他油脂刷在乳豬表面，增加風味和酥脆感，更有效釋放肉中脂肪， 十分香嫩。

甜品焦糖雞蛋布丁配忌廉烤杏仁。

甜品方面，有3款推介選擇，包括聖地牙哥杏仁蛋糕（$78）、西班牙肉桂卷雪糕三文治 （$48）及焦糖雞蛋布丁配忌廉烤杏仁（$68），記者品嘗了後者，份量十足，口感豐富，足夠二人分享。

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