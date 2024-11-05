為食妹｜PLASTIC THING RUN明年3月與「為食妹」一齊跑　勿錯過超豐富跑手包及賽後嘉年華

▲ Running Aces Event Limited（R-aces）首次聯乘PLASTIC THING推出「PLASTIC THING RUN 2025」主題跑。（有關機構提供）

【Plastic Thing/為食妹/慈善跑/PLASTIC THING RUN 2025】由本地人氣插畫師Yan創立的「為食妹」形象可愛且充滿活力，深受眾多Fans喜愛。由FWD富衛保險呈獻，Running Aces Event Limited（R-aces）首次聯乘PLASTIC THING推出「PLASTIC THING RUN 2025」主題跑。為食妹擔任領跑，聯同Puffy、女神及光頭仔，與一眾Fans於2025年3月23日（星期日）在香港科學園齊心為慈善出力，共同為香港傷殘青年協會「跑」善款，跑手於報名時可選擇捐款予慈善機構「香港傷殘青年協會」，支持他們的發展及工作。

賽後亦設有「PLASTIC THING RUN 嘉年華」與眾同樂！更設有食妹全港首次見面聚會，Fans們將有機會與為食妹近距離接觸！除了與各Fans打咭影相外，嘉年華將設有PLASTIC THING主題遊戲攤位和表演，讓大家比賽後與親友感受嘉年華歡樂氣氛。

FWD MAX會員於即日至11月12日期間可優先報名，免費獲得早鳥限定「PLASTIC THING 一起跑鞋袋」乙個，率先與為食妹及好友一起參與這個開心好玩的健康跑步活動。每位成功報名參加的參賽者，均可獲得一個以PLASTIC THING為主題的「膠」級跑手包一套。

▲ FWD MAX會員於即日至11月12日期間可優先報名，免費獲得早鳥限定「PLASTIC THING 一起跑鞋袋」乙個

最新影片推介：

參加者可獲PLASTIC THING獨特選手包

每位成功報名參加的參賽者，均可以獲得一個以PLASTIC THING為主題的「膠」級跑手包一套，包括有活動限定的T-shirt 1 件、齊齊跑大毛巾1條、打氣束繩袋1個及號碼布1塊。

除以上裝備外，個人組跑手包更包含為食妹與Puffy運動護腕1件及為食妹餵食拉尺1把。而孖住組跑手包則有為食妹與Puffy防爆汗頭帶1條和多用途迷你收納箱1個，造型十分可愛！迷你收納箱用途廣泛，不但可收藏心愛的為食妹和好友的產品，亦可於旅行時攜帶，超值又實用！

在完成賽事後，每位跑手均會獲得完賽電子證書及「為食妹我得左啦!完賽獎牌」，大會更特設獎牌刻名服務，讓你在完成挑戰後，記住與PLASTIC THING一起奔跑的樂趣！

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富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國先生表示：「PLASTIC THING 創作的「為食妹」和其他角色深受歡迎，富衛很榮幸贊助『PLASTIC THING RUN 2025』主題跑。一 系列活動非常豐富，更為慈善機構籌款，與富衛致力連繫社區及帶來不同精彩體驗的理念不謀而合。我們期待大家一同參與是次活動，熱誠盡興！」

「PLASTIC THING RUN 2025」活動詳情：

日期：2025 年 3 月 23 日 (星期日)

地點：香港科學園

組別：

- 個人組 (可選4公里、2公里、1公里)

- 2人孖住組 (可選4 公里、2公里)

- 家庭2人組 (1公里)

主題跑亦設有競逐獎項組別，參加4公里的第一組（於上午8:30起跑）即可競逐男、女子組個人獎項，頭3名將有豐富獎項

報名費：

- 4公里、2公里個人組：港幣$500

- 1公里個人組：港幣$480

- 4公里、2公里「2人孖住組」：港幣$1,260

- 1公里「2人孖住組」：港幣$1,240

FWD MAX會員優先報名日期：即日起至2024年11月12日（星期二）11:59pm

公開報名：2024年11月14 日（星期四）起，額滿即止。

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活動詳情連結：

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