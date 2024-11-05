茶餐廳豬扒｜上水某茶餐廳豬扒被批薄成紙　網民嘲：呢個餐主要係賣刀工

▲ 上水某餐廳豬扒被批薄如紙，網名嘲：呢個餐主要係賣刀工。

一些餐廳為增加收益，在價格不變的情況下可能會縮減食材的成本。

近日，有人在Facebook「北區之友」群組發文，稱日前於上水一間茶餐廳用膳，上菜時發現豬扒厚度堪比煙肉，直指餐廳「太過分」，網民形容該豬扒比紙更薄。

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茶餐廳豬扒｜茶餐廳豬扒變煙肉

樓主於10月30日上午光顧上水一間茶餐廳，點了一份豬扒腸仔辛泡麵，上菜時見碗中一片薄肉片，質問「薄切豬扒咁都出到餐比人食，平時服務都係一般都唔理今次太過份」 ，其人亦表示該豬扒更像是煙肉。

據圖片可見，湯碗中除公仔麵以外，僅有一片厚度約1至2毫米左右的豬扒。

茶餐廳豬扒｜網民：蟬翼刀工豬扒

文帖發布後引起網民熱議，嘲諷調侃茶餐廳「主要係賣刀功」、「豬肉紙？」、「蟬翼刀功豬扒」、「仲薄X過豬用乾」、「唔合格，都唔透光既」、「燈影豬扒，你估人人做到呀？」

另外，也有人無奈表示餐廳食品此種質素是「迫人北上消費」。

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