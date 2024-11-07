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【母乳第二大營養】 讓寶寶健康成長的脂質秘密

特約

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 34 分鐘前

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餵過母乳的媽媽都知道母乳靜置後會有一層金黃色的分層，這一層是專為寶寶而設的營養寶庫——脂質，內藏着寶寶健康成長的黃金秘密，亦是母乳中的第2大營養，不僅支持寶寶生長，還對大腦和神經系統的發展至關重要。母乳是寶寶最好的選擇，但很多媽媽不太了解母乳的成分，甚至有時會因各種因素而未必能繼續餵母乳，為了讓大家了解脂質的重要性，這次為大家拆解脂質的營養秘密，藉以令媽媽可以更加有信心地去選擇配方奶粉，為寶寶的健康打好扎實的基礎。

母乳脂球由3層膜完整包裹，鎖住養分。

母乳第2大營養——脂質 有助寶寶大腦和神經系統發展

母乳是最天然的餵哺方式，能為寶寶提供最佳的營養。母乳由不同的成分組成，當中的脂質對嬰兒的健康發展至關重要。母乳中的成分除了水之外，主要的三大成分為碳水化合物（乳糖）、脂質、及蛋白質。脂質是母乳中第2大營養，在母乳中以乳脂球的形態呈現，並包含很多珍貴成分，有研究指乳脂球能包裹並運輸關鍵營養，有助提高營養吸收，從而為寶寶提供成長所需的能量、認知力及不同的代謝作用。其次，母乳中的脂質對大腦和神經系統的發展有重要影響，特別是某些類型的脂肪酸，如DHA和ARA，被認為對嬰兒的認知功能和視覺發展最為重要。此外，母乳中的脂質還有助於提高嬰兒的免疫力，進一步保護嬰兒免受疾病的侵害。

選配方奶粉 脂質是營養關鍵

了解過母乳中脂質的重要性，相信作為母親，都希望給寶寶最好的選擇。但很多時事與願違，由於各種不同的原因，有部分媽媽未能繼續餵母乳或是母乳量不足，需要尋找配方奶粉代替或輔助補充離乳寶寶的營養需要。坊間推出不少配方奶粉，除了看重成分，如大家耳熟能詳的HMO母乳低聚糖、益生菌外，脂質更是不可忽略。

Aptamil NEO至熠配方奶粉共有3款不同階段選擇，適合不同成長階段的寶寶。萬寧獨賣。

Aptamil NEO至熠 1:1模擬母乳脂球大小看得見的相似

曾餵過母乳的媽媽都知道，母乳呈微黃色，而在放置一定時間後，肉眼可見會出現一層明顯的油脂分層，這一層就是脂質，被稱為黃金精華層。而母乳脂球的結構、大小及營養成分都是複雜的天然構成，無法輕易地被模仿。

Aptamil推出一款全新的配方奶粉——至熠3D乳黃金球，以全球首創歐洲專利，超過15年科學鑽研¹，擁有35+專利家族，模擬母乳脂球的3D結構、大小及營養成分。成分研究指，至熠3D乳黃金球有助提高營養吸收³，360°包裹所需關鍵營養。

從圖中可見，Aptmail NEO至熠配方奶粉同樣有可見的油脂分層及淡黃色的奶液。

在顯微鏡下，Aptmail NEO至熠配方奶粉的營養分布亦與母乳脂球接近。

加上添加3大啟發自母乳的珍貴成分，包括歐洲專利乳黃金熠生鏈SYNEOTM（益生菌BBM-16V + GOS/FOS模擬母乳益生元組合），能促進腸道微生態平衡，強化活性益生屏障；母乳低聚糖HMO⁵，全港含量No.1⁶，是母乳中的重要免疫活性營養，支持寶寶免疫力發展；以及天然SN-2棕櫚酸酯⁷，由非化學轉化，更接近母乳的脂肪結構⁸，促進脂肪及鈣質吸收，鎖住精華，減少營養流失。

經用家親證，飲用後對寶寶便便狀態滿意度高近3倍（包括頻次、形態及顔色）¹¹，97%媽媽表示寶寶對配方奶粉接愛度高¹⁰，97%表示會繼續使用¹⁰，93%會推薦給其他媽媽使用¹⁰，是信心的保證。

想一試Aptmail NEO至熠，可以立即登入官方網頁了解更多︰https://bit.ly/3CcfKMa（萬寧獨賣）

資料及參考來源: https://www.apta.com.hk/neo-disclaimers.html 

（特約）

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