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DSE︱中史卷有考生不懂改革開放年份　「列女傳」誤寫為「烈女」

社會

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

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考評局公布中史科試題專輯。

考評局公布2024年DSE試題表現分析，其中於中國歷史科中，考評局指卷一、以及卷二整體表現較去年佳，而卷一甲部得分，較乙部為佳。局方指考生一般能細緻審題，並按題旨發揮，不過不時見考生混淆史事與人物，而錯別字亦多，當中有考生將「張學良」寫成「張國良」、「列女傳」寫錯「烈女傳」。

其中於試卷二當中，第二題B要求分析毛澤東的矛盾及實踐論如何體現中國傳統文化。考評局表示，大部分考生對毛澤東的矛盾及實踐論、或是傳統文化的道家陰陽思想、王陽明知行思想缺乏認識，亦無法將兩者的共通點闡釋。

緊接的第三題，要求考生闡述50年代新儒家於香港發展情況，並分析於內地改革開放後漸受重視的原因。這條題目僅0.03%考生作答，評卷形容選答考生極少，選答的考生則連基本的史實、如學者、院校亦無所認識，更遑論學者主張。至於問及問題後半部分內地改革開放時，「有考生連1978年才開始改革開放也沒有認識、奢言文革時種種思想鬥爭，認為儒家較法家好，可謂風馬牛不相及。」

券二第十五題談及明末利馬竇播教成功，以及清初天主教教士傳教挫折，與尊重中國傳統文化的關係。考評局指優秀考生，能夠從利馬竇生活言行舉止、耶儒合一等，分析如何尊重中國傳統文化。不過就有關天主教教士傳教，考生則表現平平，更有不少考生誤將基督教及天主教混淆，錯誤引用基督教傳教士例子。

考評局表示，時見考生混淆史事與人物，包括中華民國、以及抗日歷史人物「張學良」誤寫為「張國良」。另外，西漢的儒家學者劉向介紹中國古代婦女行為的書籍列女傳，亦錯寫為「烈女傳」。局方表示，人名以及地名常見錯字，容易出現張冠李戴的情況。

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