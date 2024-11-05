調查｜團結香港基金公布大灣區行業發展指數　港在金融、貿易物流、文體旅居榜首

▲ 團結香港基金及大新銀行聯合發布「大灣區行業發展指數」。(團結香港基金直播截圖)

團結香港基金及大新銀行今日（5日）聯合發布「大灣區行業發展指數」，香港在金融服務、貿易及物流、文化體育及旅遊3個行業均位居榜首。

「大灣區行業發展指數」以100作為滿分，調研11個城市，在金融服務、創新及科技、貿易及物流、製造、建造及房地產、文化體育及旅遊六大行業的發展情況，分析逾130個指標及1400個數據點，訪問逾3000間大灣區企業得出。

團結香港基金表示，在金融服務方面，香港憑藉高度國際化的宏觀環境、成熟的人才培育體系以及與內地金融市場互聯互通的政策支持，以82.6分領先；在貿易及物流方面，香港作為自由貿易港以及中國唯一奉行普通法的地區等優勢，以83分位列第一；文體旅業方面，香港以79.4分領先。

結果顯示，深圳在創新及科技和製造兩個行業獨佔鰲頭；廣州在建造及房地產業排名第一；澳門則在多個行業展現強勁增長。團結香港基金認為，港深穗在多個行業展現獨特優勢，強強聯手協同發展；如三地在金融和貿易業的定位有明顯差異；而在創科業中，各市位處產業鏈不同位置發揮所長。

團結香港基金指，香港六個行業的情況可歸納成三類：金融和貿易業屬傳統優勢產業，綠色和數字化發展為新增長點；創科及文體旅業屬戰略重點產業，政策支持需時轉化成巨大增長潛力；房地產和製造業情況正在改善，宏觀經濟好轉和升級轉型有助行業迎來機遇。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】