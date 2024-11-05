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破·地獄丨電影海報慈善拍賣助毛孩　 衛詩雅未婚夫周祉安驚喜現身

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 51 分鐘前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

（左起）梁雍婷、周家怡、周祉安、衛詩雅、陳茂賢現身《破·地獄》電影劇照展。

電影《破·地獄》導演陳茂賢、衛詩雅（Michelle）、周家怡（Catherine）及梁雍婷（Rachel）在昨日（11月4日）現身海港城《破·地獄》電影劇照展現場，再次回味電影中多張精選劇照，三人大讚劇照師攝下一眾角色當下最真實的情緒。眾人於活動後，向慈善拍賣得主頒贈證明作親身答謝。

同時，近日忙於到不同戲院出席映後分享的3位演員於活動上透露今次除答謝觀眾，意料之外得到很多感動的回饋。

破 ‧ 地獄｜放下執念學懂寬恕　黃子華：人人都有地獄要破

《破·地獄》導演陳茂賢、衛詩雅、周家怡及梁雍婷。

破·地獄丨周家怡梁雍婷感觸

Rachel分享剛過去的週末遇到一位白髮蒼蒼的女觀眾，分享讓她非常感觸：「嗰位滿頭白髮嘅婆婆同我哋分享，呢部電影喚起佢一啲記憶，療癒咗佢自身嘅經歷。佢講完之後，我哋先發現原來佢身後有七個兒孫同場陪佢一齊睇，大家都邊睇邊喊，令我覺得佢哋對某啲事情釋懷。」

至於家怡雖然未有跟Rachel參與同一場分享，但聽畢後亦表示：「觀眾需要喺咁多人面前，願意將自己嘅親身經歷，或者經歷緊嘅事分享出嚟，我覺得呢件事已經好感動。」

梁雍婷、衛詩雅、周家怡。（左起）

破·地獄丨衛詩雅未婚夫撐場

剛出席完東京國際電影節回港的衛詩雅，分享日本觀眾同樣看得相當投入：「我初初有擔心，外地觀眾睇唔睇得明我哋嘅破地獄文化？好開心佢哋又睇到箇中意義，代表呢部戲成為世界各地嘅共通語言，以死亡帶出生命。」Michelle更指日本觀眾同樣被觸動：「日本觀眾相對上喊得比較含蓄一啲，至少分享環節上面遇到唔少移咗民去日本嘅香港人。」

至於電影劇照展展期中，設有海報競投部份的環節，而所得之捐款將撥捐保護遺棄動物協會（SAA）。昨日活動尾聲，衛詩雅未婚夫周祉安（Kenley）更驚喜現身，原來Kenley為支持Michelle主演新作《破·地獄》及做善事，早前於活動網站上競投多幅電影海報，結果日前收到大會通知成功投得海報並邀請他親身到會場確認領取事宜。

Kenley於昨日活動後到達現場，低調為Michelle送上驚喜，原來今次同場更是一對準新人更是首度現身公開場合，令事前毫不知情的主創及工作人員大感驚喜，Michelle亦透露自己亦是出發活動前才得知，更笑言「估唔到會親自頒贈海報俾呢位善長人翁」！Kenley對Michelle的貼心支持更被眾人大讚浪漫，而活動亦在眾人言談甚歡的氣氛下結束。

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