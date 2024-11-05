世衛研究｜超級細菌來襲恐無藥可醫每3秒有1人死　1類人死亡率料攀升80%【拆解超級病毒病徵＋高危人士】

【超級細菌／抗生素／抗藥性】很多人一生病就會請醫生處方抗生素加速復原，但抗生素並非所有疾病的特效藥。有見越來越多人濫用抗生素造成抗藥性，世衛預計未來全球恐面臨無藥可用的情況，每3個人就會有1人死亡，當中以1類人士極高危，死亡率料急增80%。

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超級細菌｜世衛料2050年每3秒有1人染超級細菌死

綜合台媒報道，當地疾管署署長莊人祥表示，抗生素是治療細菌感染的最強有力武器 ，但由於抗生素的濫用，恐怕會造成抗藥性。世界衛生組織已將抗藥性列為「全球性的醫療緊急危機」，有研究預測，2035年全球平均壽命會縮短1.8年；由於抗藥性細菌的蔓延，到2050年恐怕將會面臨全球無藥可用的危機，每3秒將有1人死於抗藥性細菌感染。

超級細菌｜長者極高危 死亡率升80％

台灣感染症醫學會張峰義理事長引用臨床數據，指70歲以上的長者因抗藥性細菌感染的死亡率急增80%，而5歲以下兒童則下降50%。隨著台灣進入超高齡社會，長者與護老機構的抗藥性問題將變得更加嚴峻，尤其是深切治療病房中的重症患者，有可能因為抗藥性細菌感染，需要用到第2、3線藥物，甚至無藥可用，最終導致死亡。

超級細菌｜服用抗生素5大要點 事前3問題諮詢醫生

抗生素抗藥性問題是全球正面對的危機之一，三軍總醫院感染管制中心主任邱俊翔表示，維持抗生素多樣性是非常重要的應對手段之一，呼籲大眾要正確使用抗生素。很多人一生病，動輒就會叫醫生處方抗生素加快復原，事實上胡亂服用抗生素會造成身體抗藥性。或是有些心急的病人，覺得服藥後身體變得好多了，就自行停藥，這樣都會增加身體的抗藥性。有些年長的病人為免浪費，會將吃剩的抗生素分給親友，這種行為亦是非常危險。故此，邱俊翔建議服用抗生素時，需要留意以下 5大要點 ：

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服用抗生素5大要點

不主動要求抗生素

不自己買抗生素吃

不吃他人的抗生素

不隨便停藥

要遵守醫囑使用抗生素

同時求醫時，對於醫生處方的抗生素有任何疑問，都可以向主診醫生查詢 3個與服藥相關的問題 ：

藥物是否有抗生素？

處方中的抗生素應該服用幾天？

本次服用抗生素應注意甚麼

超級細菌｜「超級細菌」襲港致死率達45% 醫生拆解4大感染症狀

世界衞生組織（WHO）日前發表報告，指一種超級細菌「肺炎克雷伯菌」正向全球蔓延，最少16個國家和地區通報發現相關細菌，連香港亦受波及，有內地數據更指一旦感染，死亡率更可高達25至45%。

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WHO解釋指，肺炎克雷伯桿菌是一種屬腸桿菌科的革蘭氏陰性細菌，存在於一般環境之中，包括土壤、地表水和醫療設備；另外亦會出現於哺乳動物黏膜、人類體內，寄生於喉嚨、鼻咽及胃腸道上方。這種細菌具有天然抗藥性，經典肺炎克雷伯菌（cKp菌株）可引起以下4大嚴重感染，對於免疫功能較低的病人，影響更為嚴重：

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感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時表示，此細菌絕不可輕視，因為除了可以引起社區感染及治療比較複雜，患者一旦感染，亦可引致嚴重併發症及死亡。

超級細菌｜3大高危人士

連慰慈指肺炎克雷伯氏菌指一般來說會在以下人士引起感染：

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超級細菌｜常見4大症狀

連慰慈指表示「超級細菌」雖然初期症狀可以不明顯，但常見症狀仍有4種:

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