  • 26°C
香港時間：2024115日 (二) 20:58

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

MIRROR少年時｜TVB劇集重播又驚現MIRROR成員　18年前Lokman青澀樣曝光

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

TVB劇集重播《天幕下的戀人》又驚現MIRROR成員，18年前Lokman的青澀樣曝光。

【MIRROR考古/楊樂文/Lokman/ViuTV/TVB/天幕下的戀人】ViuTV旗下男團MIRROR日前慶祝成團6周年，各成員的熒幕歷史紛紛被掘出，例如江𤒹生（AK）曾參演TVB劇集《金宵大廈》（2019），而最新被重溫青澀模樣的是楊樂文（Lokman）！

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學校長：重視學生品德培育

最近TVB「86台千禧經典台」重播2006年的劇集《天幕下的戀人》，眼利的觀眾在劇中演員表中發現MIRROR隊長楊樂文（Lokman）的名字，剛巧在11月3日，MIRROR成團6周年當天播出有Lokman的一集。

有網民在社交平台Threads發文稱見到Lokman現身TVB劇集《天幕下的戀人》，還分析他的變化。（Threads截圖）

《天》劇由鄭嘉穎、周麗淇及黃宗澤主演，Lokman於劇中飾演「禮義跆拳道會」學員，是黃宗澤的師弟，黃宗澤出現在跆拳道會，幾乎都可見Lokman身影。Lokman早承認有份出演《天》劇，當時他大約16歲，有學跆拳道。

點擊圖片放大
+5
+4

「再見」近二十年前的自己，Lokman接受傳媒訪問時「重溫」，說他的爸爸是跆拳道教練，由於《天》部分劇情涉及跆拳道，就找了其拳館做顧問，自己也是誤打誤撞之下加入拍攝，且是他第一套拍攝的電視劇集。

MIRROR成員已非首次在TVB劇亮相。2019年由陳山聰和李施嬅領銜主演的劇集《金宵大廈》，有眼利觀眾發現MIRROR副隊長江熚生（Anson Kong，AK）有份參演，好舞功的AK在劇中更與李施嬅一起大跳辣身舞，場面為觀眾帶來驚喜。

點擊圖片放大
+4
+3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

反起跑線聯盟2｜童星「Billy仔」演技獲讚影帝級　音樂小天才擅長打鼓讀傳統名校
17:03 2024/08/22
反起跑線聯盟2｜童星「Billy仔」演技獲讚影帝級　音樂小天才擅長打鼓讀傳統名校
鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏
10:30 2024/06/09
鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏
天才童星｜《九龍城寨》魚蛋妹幻想捱餓乞丐演悲情戲　王尹菁背對白當默書：幾次就記入腦
19:01 2024/05/17
天才童星｜《九龍城寨》魚蛋妹幻想捱餓乞丐演悲情戲　王尹菁背對白當默書：幾次就記入腦

你可能感興趣

反起跑線聯盟2｜童星「Billy仔」演技獲讚影帝級　音樂小天才擅長打鼓讀傳統名校
17:03 2024/08/22
反起跑線聯盟2｜童星「Billy仔」演技獲讚影帝級　音樂小天才擅長打鼓讀傳統名校
鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏
10:30 2024/06/09
鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏
天才童星｜《九龍城寨》魚蛋妹幻想捱餓乞丐演悲情戲　王尹菁背對白當默書：幾次就記入腦
19:01 2024/05/17
天才童星｜《九龍城寨》魚蛋妹幻想捱餓乞丐演悲情戲　王尹菁背對白當默書：幾次就記入腦
網絡熱話 Mirror 楊樂文 ViuTV TVB 黃宗澤 鄭嘉穎 跆拳道 電視劇

最高瀏覽

病情反覆｜62歲前「亞視一哥」舊病復發　下半身劇痛無法落床　癱坐椅上曝最新狀況
病情反覆｜62歲前「亞視一哥」舊病復發　下半身劇痛無法落床　癱坐椅上曝最新狀況
北上求醫｜90後媽媽帶高燒BB上深圳睇急診　回港過關被截查引網民熱討
北上求醫｜90後媽媽帶高燒BB上深圳睇急診　回港過關被截查引網民熱討
急症室最長等候時間（11月05日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月05日 時間16:05）
家居意外｜家中煤氣爆炸好好先生全身9成燒傷　折返救妻後不治兒子泣訴：不敢告訴媽媽
家居意外｜家中煤氣爆炸好好先生全身9成燒傷　折返救妻後不治兒子泣訴：不敢告訴媽媽
打風預測｜熱帶風暴銀杏逐漸增強　秋颱路徑飄忽三大變數
打風預測｜熱帶風暴銀杏逐漸增強　秋颱路徑飄忽三大變數