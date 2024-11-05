MIRROR少年時｜TVB劇集重播又驚現MIRROR成員　18年前Lokman青澀樣曝光

▲ TVB劇集重播《天幕下的戀人》又驚現MIRROR成員，18年前Lokman的青澀樣曝光。

【MIRROR考古/楊樂文/Lokman/ViuTV/TVB/天幕下的戀人】ViuTV旗下男團MIRROR日前慶祝成團6周年，各成員的熒幕歷史紛紛被掘出，例如江𤒹生（AK）曾參演TVB劇集《金宵大廈》（2019），而最新被重溫青澀模樣的是楊樂文（Lokman）！

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最近TVB「86台千禧經典台」重播2006年的劇集《天幕下的戀人》，眼利的觀眾在劇中演員表中發現MIRROR隊長楊樂文（Lokman）的名字，剛巧在11月3日，MIRROR成團6周年當天播出有Lokman的一集。

▲ 有網民在社交平台Threads發文稱見到Lokman現身TVB劇集《天幕下的戀人》，還分析他的變化。（Threads截圖）

《天》劇由鄭嘉穎、周麗淇及黃宗澤主演，Lokman於劇中飾演「禮義跆拳道會」學員，是黃宗澤的師弟，黃宗澤出現在跆拳道會，幾乎都可見Lokman身影。Lokman早承認有份出演《天》劇，當時他大約16歲，有學跆拳道。

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「再見」近二十年前的自己，Lokman接受傳媒訪問時「重溫」，說他的爸爸是跆拳道教練，由於《天》部分劇情涉及跆拳道，就找了其拳館做顧問，自己也是誤打誤撞之下加入拍攝，且是他第一套拍攝的電視劇集。

MIRROR成員已非首次在TVB劇亮相。2019年由陳山聰和李施嬅領銜主演的劇集《金宵大廈》，有眼利觀眾發現MIRROR副隊長江熚生（Anson Kong，AK）有份參演，好舞功的AK在劇中更與李施嬅一起大跳辣身舞，場面為觀眾帶來驚喜。

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