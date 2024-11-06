  • 27°C
香港時間：2024116日 (三) 15:41

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工人姐姐｜外傭換床單塞枕頭被鋪入洗衣機　事後問1句港媽崩潰

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

外傭換床單塞枕頭被鋪入洗衣機，事後問1句令港媽崩潰。

【請外傭/工人姐姐】外傭做家務方式層出不窮，令不少僱主非常頭痛。近日有港媽在討論區大呻，日前讓新請的外傭幫忙更換枕頭套被單，怎料對方直接將記憶枕和被子放進洗衣機，洗完後見被子滴水更問「洗衣機係咪壞咗」，令她極度無奈。

工人姐姐｜外傭換床單 直接塞被單枕頭入洗衣機

該名港媽於親子王國以「工人姐姐將枕頭放入洗衣機洗」為題發文，指近日讓家中新聘的工人姐姐幫忙換枕頭、床鋪及被單，怎料她沒有拆開套件，直接拿整張被子、記憶棉枕頭放進洗衣機清洗。港媽指記憶枕基本上可以報廢，最令人生氣的是，工人姐姐在洗完後向樓主的提問：

張被洗完出黎（嚟）仲滴緊水，佢問我洗衣機係咪壞咗？

她解釋床上用品必須要拆開清洗，枕頭和被芯不可以放進洗衣機，對方對此竟是懵然不知，港媽無奈至極：

乜枕頭被要拆套先洗唔係正常嘅咩？！定係我才疏學淺……

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學校長：重視學生品德培育

工人姐姐｜網民質疑外傭「搏下次唔洗做」

帖文一出，引來大批網民討論，有人指某些枕頭的材質的確能夠放進洗衣機，不過安排工人姐姐的工作時，建議最好「逐樣講清楚」，以免出錯。港媽對此回覆，「今次當買個教訓，以後同佢講咩都清清楚楚」，她又表示「以前都請過印尼姐姐都唔係咁，本身佢好似咩都話明咁……我依家真係知驚，全部野（嘢）都叫佢做一次俾我睇先」。

另外，有網民質疑外傭是故意不拆開清洗，「想搏麻煩，下次唔洗做」、「你工人似玩野多。佢唔張將床褥手洗」、「其實我有樣嘢不明白，係咪特登？不然家鄉沒有枕頭或被？」、「可能佢鄉下用薄被，無用被套，可以直接洗但枕頭就有問題。」

點擊圖片睇更多網民意見：

點擊圖片放大
+5
+4

更多工人姐姐相關報道：

外傭姐姐令僱主頭痛的外傭4大激心事件 顧紀筠堅持不讓工人做1件事避免爭拗

外傭便當｜工人姐姐準備返工飯盒　港女打開驚見得白飯超崩潰

極品工人｜一家四口長年怪病纏身　裝CCTV驚揭女傭煮飯偷加尿液

極品外傭｜工人姐姐7大極品行為「搏炒」　港媽好心照顧反被屈虐待

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

工人姐姐︱印傭工作9年露真面目偷錢借大耳窿　港媽慨嘆：以為佢係清泉
15:40 2024/04/11
工人姐姐︱印傭工作9年露真面目偷錢借大耳窿　港媽慨嘆：以為佢係清泉
工人房｜獨立別墅建超細工人房得1張床　空間狹窄慘過瞓棺材網民：坐監都好過佢
14:36 2024/11/04
工人房｜獨立別墅建超細工人房得1張床　空間狹窄慘過瞓棺材網民：坐監都好過佢
主僕情深｜教做家務傳授人生智慧情同母女　宣萱不忘本為工人姐姐慶101歲大壽
19:43 2024/05/21
主僕情深｜教做家務傳授人生智慧情同母女　宣萱不忘本為工人姐姐慶101歲大壽

你可能感興趣

工人姐姐︱印傭工作9年露真面目偷錢借大耳窿　港媽慨嘆：以為佢係清泉
15:40 2024/04/11
工人姐姐︱印傭工作9年露真面目偷錢借大耳窿　港媽慨嘆：以為佢係清泉
工人房｜獨立別墅建超細工人房得1張床　空間狹窄慘過瞓棺材網民：坐監都好過佢
14:36 2024/11/04
工人房｜獨立別墅建超細工人房得1張床　空間狹窄慘過瞓棺材網民：坐監都好過佢
主僕情深｜教做家務傳授人生智慧情同母女　宣萱不忘本為工人姐姐慶101歲大壽
19:43 2024/05/21
主僕情深｜教做家務傳授人生智慧情同母女　宣萱不忘本為工人姐姐慶101歲大壽
外傭 網絡熱話 家品

最高瀏覽

徐若瑄患癌丨徐若瑄歷離婚再發現罹甲狀腺癌　接連遇不幸無奈直呼：為甚麼是我
徐若瑄患癌丨徐若瑄歷離婚再發現罹甲狀腺癌　接連遇不幸無奈直呼：為甚麼是我
家居意外｜家中煤氣爆炸好好先生全身9成燒傷　折返救妻後不治兒子泣訴：不敢告訴媽媽
家居意外｜家中煤氣爆炸好好先生全身9成燒傷　折返救妻後不治兒子泣訴：不敢告訴媽媽
急症室最長等候時間（11月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月06日 時間12:05）
徐若瑄患癌｜徐若瑄驚爆患甲狀腺癌　曾歷離婚連番打擊無法接受：「怎麼會是我？」【附甲狀腺癌常見症狀+成因】
徐若瑄患癌｜徐若瑄驚爆患甲狀腺癌　曾歷離婚連番打擊無法接受：「怎麼會是我？」【附甲狀腺癌常見症狀+成因】
台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥　日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀
台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥　日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀