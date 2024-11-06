工人姐姐｜外傭換床單塞枕頭被鋪入洗衣機　事後問1句港媽崩潰

▲ 外傭換床單塞枕頭被鋪入洗衣機，事後問1句令港媽崩潰。

【請外傭/工人姐姐】外傭做家務方式層出不窮，令不少僱主非常頭痛。近日有港媽在討論區大呻，日前讓新請的外傭幫忙更換枕頭套被單，怎料對方直接將記憶枕和被子放進洗衣機，洗完後見被子滴水更問「洗衣機係咪壞咗」，令她極度無奈。

工人姐姐｜外傭換床單 直接塞被單枕頭入洗衣機

該名港媽於親子王國以「工人姐姐將枕頭放入洗衣機洗」為題發文，指近日讓家中新聘的工人姐姐幫忙換枕頭、床鋪及被單，怎料她沒有拆開套件，直接拿整張被子、記憶棉枕頭放進洗衣機清洗。港媽指記憶枕基本上可以報廢，最令人生氣的是，工人姐姐在洗完後向樓主的提問：

張被洗完出黎（嚟）仲滴緊水，佢問我洗衣機係咪壞咗？

她解釋床上用品必須要拆開清洗，枕頭和被芯不可以放進洗衣機，對方對此竟是懵然不知，港媽無奈至極：

乜枕頭被要拆套先洗唔係正常嘅咩？！定係我才疏學淺……

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工人姐姐｜網民質疑外傭「搏下次唔洗做」

帖文一出，引來大批網民討論，有人指某些枕頭的材質的確能夠放進洗衣機，不過安排工人姐姐的工作時，建議最好「逐樣講清楚」，以免出錯。港媽對此回覆，「今次當買個教訓，以後同佢講咩都清清楚楚」，她又表示「以前都請過印尼姐姐都唔係咁，本身佢好似咩都話明咁……我依家真係知驚，全部野（嘢）都叫佢做一次俾我睇先」。

另外，有網民質疑外傭是故意不拆開清洗，「想搏麻煩，下次唔洗做」、「你工人似玩野多。佢唔張將床褥手洗」、「其實我有樣嘢不明白，係咪特登？不然家鄉沒有枕頭或被？」、「可能佢鄉下用薄被，無用被套，可以直接洗但枕頭就有問題。」

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