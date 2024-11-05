親子去好處｜全港最大型街頭日本吉祥物派對  超人氣吉祥物現身銅鑼灣

全港最大型街頭吉祥物派對——「銅鑼灣．吉祥物．超級派對」將於11月9日至10日上午11時至晚上8時期間，在銅鑼灣駱克道、東角道及記利佐治街一帶舉行。

是次活動更是日本吉祥物大賽實行委員會首次認可的海外活動，委員會主席西秀一郎將親臨現場，並帶同多位首次訪港的日本人氣吉祥物，促進港日吉祥物文化的交流。

多個日本超人氣吉祥物將首度訪港，包括來自長野縣的「Arukuma」、高知縣的水獺吉祥物「Shinjo-Kun」、栃木縣的「栃木仔」及德島縣那賀町機動的「Yuzu-Gappa」，而香港多個為人熟悉的品牌，亦將帶來其吉祥物到場。

包括崇光的「崇崇」（SOSO）與「崇崇妹」（LITTLE SO）；Happy Yarn的「Happy仔」；日清的「日清雞仔大哥」、「日清雞仔」、「清仔」及「杯麵人」；大灣區航空的「薯綿綿」及「薯B機長」；foodpanda的「Pau-Pau」；樂天熊仔餅的「樂隊君」；以及美國冒險樂園的「橙皮兔」等超過20名代表。

活動將網羅種種紅極一時的經典日潮元素，並送出限量版吉祥物閃卡，喚起大家對閃卡等日本文化，以及對銅鑼灣的集體回憶，讓市民一同參與這場充滿朝氣的戶外派對，同時讓熱愛日本文化的市民感受充滿活力的週末。

