  • 27°C
香港時間：2024115日 (二) 18:49

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子去好處｜全港最大型街頭日本吉祥物派對  超人氣吉祥物現身銅鑼灣

親子好去處

發布時間： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

全港最大型街頭吉祥物派對——「銅鑼灣．吉祥物．超級派對」將於11月9日至10日上午11時至晚上8時期間，在銅鑼灣駱克道、東角道及記利佐治街一帶舉行。

是次活動更是日本吉祥物大賽實行委員會首次認可的海外活動，委員會主席西秀一郎將親臨現場，並帶同多位首次訪港的日本人氣吉祥物，促進港日吉祥物文化的交流。

多個日本超人氣吉祥物將首度訪港，包括來自長野縣的「Arukuma」、高知縣的水獺吉祥物「Shinjo-Kun」、栃木縣的「栃木仔」及德島縣那賀町機動的「Yuzu-Gappa」，而香港多個為人熟悉的品牌，亦將帶來其吉祥物到場。

包括崇光的「崇崇」（SOSO）與「崇崇妹」（LITTLE SO）；Happy Yarn的「Happy仔」；日清的「日清雞仔大哥」、「日清雞仔」、「清仔」及「杯麵人」；大灣區航空的「薯綿綿」及「薯B機長」；foodpanda的「Pau-Pau」；樂天熊仔餅的「樂隊君」；以及美國冒險樂園的「橙皮兔」等超過20名代表。

活動將網羅種種紅極一時的經典日潮元素，並送出限量版吉祥物閃卡，喚起大家對閃卡等日本文化，以及對銅鑼灣的集體回憶，讓市民一同參與這場充滿朝氣的戶外派對，同時讓熱愛日本文化的市民感受充滿活力的週末。
 

相關文章

品味全城｜逾450間食肆推餐飲優惠低至39折　涵蓋27間米芝蓮推薦餐廳
18:16 2024/11/01
品味全城｜逾450間食肆推餐飲優惠低至39折　涵蓋27間米芝蓮推薦餐廳
著數優惠｜國泰推限時目的地好近里大抽獎　共享1,000萬飛行里數
今日 16:41
著數優惠｜國泰推限時目的地好近里大抽獎　共享1,000萬飛行里數
雪糕優惠｜Häagen-Dazs雪糕買一送一　8球自選口味雪糕平均每球$8【附連結】
今日 14:26
雪糕優惠｜Häagen-Dazs雪糕買一送一　8球自選口味雪糕平均每球$8【附連結】

你可能感興趣

品味全城｜逾450間食肆推餐飲優惠低至39折　涵蓋27間米芝蓮推薦餐廳
18:16 2024/11/01
品味全城｜逾450間食肆推餐飲優惠低至39折　涵蓋27間米芝蓮推薦餐廳
著數優惠｜國泰推限時目的地好近里大抽獎　共享1,000萬飛行里數
今日 16:41
著數優惠｜國泰推限時目的地好近里大抽獎　共享1,000萬飛行里數
雪糕優惠｜Häagen-Dazs雪糕買一送一　8球自選口味雪糕平均每球$8【附連結】
今日 14:26
雪糕優惠｜Häagen-Dazs雪糕買一送一　8球自選口味雪糕平均每球$8【附連結】
著數優惠 大灣區航空 文娛藝術 銅鑼灣

最高瀏覽

One Direction前成員丨31歲Liam Payne酒店墮樓亡　遺體防腐48小時今運抵英國由父親帶回家
One Direction前成員丨31歲Liam Payne酒店墮樓亡　遺體防腐48小時今運抵英國由父親帶回家
移民加拿大港男｜港男移民加拿大超後悔　列5大缺點：洗濕咗個頭返唔到轉頭！
移民加拿大港男｜港男移民加拿大超後悔　列5大缺點：洗濕咗個頭返唔到轉頭！
脂肪肝｜醫生1年激減44磅逆轉脂肪肝　公開自救餐單飲咖啡必配1食物
脂肪肝｜醫生1年激減44磅逆轉脂肪肝　公開自救餐單飲咖啡必配1食物
急症室最長等候時間（11月05日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月05日 時間12:05）
逆齡靚媽｜45歲小雪三度結婚苦盡甘來　餅印大女1原因讀法律生日送禮氹媽媽
逆齡靚媽｜45歲小雪三度結婚苦盡甘來　餅印大女1原因讀法律生日送禮氹媽媽