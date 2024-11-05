貪污｜廉署起訴上市公司副總經理及其母親　就海外地產發展項目貪污290萬澳元

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廉政公署昨日（4日）落案起訴一名時任上市公司副總經理及其母親，控告二人涉嫌串謀一名澳洲商人，從對方獲得一個投資機會，致使該前副總經理在有關上市公司投資海外地產發展項目時優待該名澳洲商人。

被告吳為，45歲，首創置業股份有限公司時任副總經理；及其母親韓尚敏，74歲，同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（b）條及《刑事罪行條例》第159A條。二人獲廉署准予保釋，明日（6日）在東區裁判法院應訊。

首創置業於2003年至2021年期間在香港交易及結算所有限公司上市，吳為於案發期間為該公司副總經理，他同時擔任首創置業澳洲分公司的總經理。

自2014年起，首創置業按照吳為的建議，先後投資澳洲多個地產發展項目，當中大部分項目由該澳洲商人有聯繫的公司開發。

控罪指吳為及其母親韓尚敏，涉嫌於2014年6月至2021年11月期間，從該澳洲商人接受利益，即一項投資機會，致使吳為在首創置業的業務上優待該澳洲商人及與其有聯繫的公司。

廉署早前接獲貪污投訴，遂展開調查，發現上述投資機會的投資金額為600萬澳元，實際回報約為890萬澳元，吳為在有關投資獲利約290萬澳元，而韓尚敏涉嫌有份參與上述賄賂及處理相關款項。

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