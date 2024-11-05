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DSE︱首屆公民科試題專輯稱須解釋國教活動助認識國家成就　考生示例：能了解中國強盛

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

最後更新： 11 分鐘前

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2024年DSE各科《試題專輯》今日（5日）出版。（馮漢柱攝）

首屆公民與社會發展科考生表現分析今日（5日）出爐。考評局《試題專輯》稱首屆考生整體表現令人滿意。「評卷參考」舉例指，考生須清楚解釋國民教育活動有助增加認識國家的「成就」，考評局展示「達標」考生示例，稱國教活動有助「釋除偏見」及「了解中國強盛」等，但亦有部分考生僅抄錄資料作答。另有考生寫錯國家安全重點領域名稱。

公民科取代通識科後，評級改為只設「達標」及「不達標」，不再設1至5**評分，首屆公民科日校考生「達標」比率為94.1%，高於被取代的通識科歷年第2級比率。考評局今出版2024年DSE各科《試題專輯》，其中在公民科《試題專輯》形容首屆考生「整體表現令人滿意，答題大致能表現出合理的水平」，但仍有小部分考生抄錄或引用資料後，解說不足或未能建構論點。

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公民科全卷3問必答，其中一題主題為國教活動，包括要求考生解釋資料提及其中兩項國教活動如何增加學生「對國家的認識」，報告指大部分考生能夠加以解釋，但有小部分考生僅抄錄資料作答，未有扣連活動與提升對國家認識的關係；「評卷參考」舉例指，若考生能清楚解釋「透過分享國家新近發展，能讓學生認識近期國家在不同領域取得的主要成就」，或「透過升掛國旗及奏唱國歌，能讓學生認識國家象徵的意義和精神內涵」等，便可在該分題取得4分滿分。

另一分題要求考生解釋「參與前往內地的遊學團有助加強學生國民身份認同」的看法，報告指，考生應恰當分析指出，到內地考察「有助培養正面態度和價值觀」及「建立對國家的情感」等。

根據考評局近日上載獲評為「達標」的答卷示例，有考生解釋學生可透過國教展覽及講座多角度了解中國以「釋除偏見」，並透過「國旗下講話」以助「了解中國現時的強盛」；該名考生又提及，有學生可能質疑「中國是否真的強盛」，但走出課堂到內地考察，能實地了解中國企業工作氛圍、「中國衣食住行有多方便」等，

一方面可鞏固所學，另一方面可釋除疑慮，真正知道中國是人傑地靈，及不斷在不同產業發展取得好成績，看見中國的強大……因而尊敬國家，對身份中國人的身份更自豪。

此外，有短題目要求考生在「人工智能安全」外，列出兩個國家安全重點領域，報告指部分考生列出的名稱有誤。

公民科教師黃中偉認為，學生有機透過國教活動認識到中國的歷史問題，例如文化大革命，從而介紹到中國改革開放等，但相信學生普遍較難透過學校舉辦的國教活動，認識到國家負面消息，公民科亦講求建立正面價值觀，相信考生作答會循向正面；即使學生認識到近年中國貪污問題，學生亦須合理地同時解釋現有「打貪」國策，不能片面作答。

黃續指，公民科首年開考，師生也不掌握出題方向，估計因此導致不同MC題答對比率懸殊的情況。他形容今次出現的MC題主要靠背誦、着重知識性，相信有助教師為考生備試。

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