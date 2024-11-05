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腸胃炎︱仔仔參加遊學團患急性腸胃炎涉約30人　家長呂慧儀：希望學校清晰交代

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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呂慧儀仔仔參加完遊學團回港後，患上急性腸胃炎。

【急性腸胃炎/遊學團/保良局香港道教聯合會圓玄小學】育有一子「蟹籽」的「長腳蟹」呂慧儀，在網上公開了家長群組的對話截圖，原來其10歲仔仔參加了由小學舉辦的內地遊學團後，出現急性腸胃炎症狀，除了仔仔外，還有約30名學童受影響，而學校處理手法令到各位家長十分憂慮，呂慧儀接受了TOPick電話訪問時，表示希望學校在今次事件中汲取經驗。

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校長專訪︱百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學校長：重視學生品德培育

呂慧儀與仔仔「蟹籽」感情很好，一有時間就陪仔仔周圍去，「蟹籽」現在就讀屯門的直資小學保良局香港道教聯合會圓玄小學，該小學於11月1至2日舉辦了2日1夜的內地遊學團，去過廣州及佛山，包食包住，而「蟹籽」亦有參加該遊學團，回港後出現急性腸胃炎症狀，包括發燒及嘔，呂慧儀即時送仔仔睇醫生，醫生表示需要入院，但礙於仔仔害怕住院，所以選擇回家休息，現在病況已好轉。

 

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腸胃炎︱呂慧儀:星期一多名學生沒有上學

呂慧儀接受了TOPick電話訪問時指出，事件在家長群內有熱烈討論，表示涉事學童約30人，均出現急性腸胃炎症狀，星期一已經有多名學童沒有上學，而校方直到昨日(4日)都沒有發佈任何消息，

好多家長想知發生什麼事，但學校完全冇交代。

腸胃炎︱北上注意！諾如病毒大爆發深圳學童上吐下瀉  5招預防病毒+病徵

今日(5日)家長呂慧儀在社交網公開事件，引來傳媒的關注，學校終於有所行動，逐一打電話向家長了解學童情況及出通告，表示會加強學校清潔，家長呂慧儀指，明白今次屬突發事件，但希望學校日後汲取經驗，遇到類似事件後可以增加透明度，釋除家長的疑慮。

TOPick記者致電保良局香港道教聯合會圓玄小學，惟截稿前沒有回覆。

【諾如病毒】多間學校爆發急性腸胃炎　醫生籲學童多喝水保持衞生【內附缺水徵狀】

腸胃炎︱衛生防護中心:涉及26名學童

而衛生防護中心昨日（4日）公布，該個遊學團於11月1至2日舉辦，個案涉及26名學童，包括15男11女，年齡介乎10至11歲，於出發當日起陸續出現嘔吐、腹瀉、肚痛及發燒病徵，其中兩名學童已向私家醫生求醫，毋須入院，全部學童情况穩定。

中心流行病學調查顯示，首名學童於11月1日參觀活動期間嘔吐，其他當時在嘔吐現場的學童其後陸續出現腸胃炎病徵。中心認為爆發可能由人傳人或環境污染引致，正繼續調查。

衛生防護中心提醒，由於酒精未能有效殺死一些經常引起急性腸胃炎的病毒，例如諾如病毒，酒精搓手液並不能代替使用梘液和清水潔手。

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