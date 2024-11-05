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DSE︱考評局：中文寫作卷滿意離題少　英文口試多港式英語

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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(資料圖片)

考評局中文試題專輯當中，局方表示今年中國語文科閱讀卷較去年淺易，整體而言表現稍有進步，不過考生之間的差異頗大，當中語文智識一般。至於寫作卷考生普遍扣題寫作，離題並不多見，情況令人滿意。

寫作卷今年命題寫作中，設有三題問題選擇。試題專輯公布，47%考生選擇「我最想尋回的一件玩具」、43%考生選擇「無愧的選擇」、以及10%考生選擇就遵守、以及放棄諾言兩個觀點看法，撰寫議論文。

考評局表示，選擇「玩具」一題的考生大多表現一般，敍事一般不過流暢，但亦有別出心裁作品，局方表示，提到了題目必須扣連「最想尋回」、以及「玩具」的關鍵元素。部分考生將「玩伴」等同「玩具」，亦有考生只將玩具作為文章背景，詳略安排失衡。「無愧的選擇」一文中，不少考生能緊貼導引，帶出「無愧」的重要性，立意雖然明確，不過略欠深刻。部分取材頗見心思，內容亦見變化，其中有考生能引用論語「內省不疚」的概念，形容令人可喜。

至於談「諾言」的議論文，評卷員表示，考生大多能切題，但論述於表面。局方表示，這題的考生取材大多相近，不過論說能力、以及論說效果有高低之分。考評局表示，三條題目之中考生普遍扣題寫作，離題並不多見，情況令人滿意。

閱讀卷方面，局方指今年中國語文科閱讀卷較去年淺易，整體而言表現稍有進步，而考生的辨識能力頗佳。不過考生語文知識一般，其中文言文的「市」字解受購買表現未如理想，指考生不應對該字陌生。局方亦指，部分考生避答「岳陽樓記」，恐是學習有所偏癈所致。

英文科方面，《專輯》指，在卷四說話卷表現較差的考生使用了許多港式英語，例如「I with you the same page」（彼此想法一致）、「different country people」（不同國家的人）和「I very agree with you」（我很同意你的說法）等。

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