DSE︱考評局：中文寫作卷滿意離題少　英文口試多港式英語

(資料圖片)

考評局中文試題專輯當中,局方表示今年中國語文科閱讀卷較去年淺易,整體而言表現稍有進步,不過考生之間的差異頗大,當中語文智識一般。至於寫作卷考生普遍扣題寫作,離題並不多見,情況令人滿意。

寫作卷今年命題寫作中,設有三題問題選擇。試題專輯公布,47%考生選擇「我最想尋回的一件玩具」、43%考生選擇「無愧的選擇」、以及10%考生選擇就遵守、以及放棄諾言兩個觀點看法,撰寫議論文。

考評局表示,選擇「玩具」一題的考生大多表現一般,敍事一般不過流暢,但亦有別出心裁作品,局方表示,提到了題目必須扣連「最想尋回」、以及「玩具」的關鍵元素。部分考生將「玩伴」等同「玩具」,亦有考生只將玩具作為文章背景,詳略安排失衡。「無愧的選擇」一文中,不少考生能緊貼導引,帶出「無愧」的重要性,立意雖然明確,不過略欠深刻。部分取材頗見心思,內容亦見變化,其中有考生能引用論語「內省不疚」的概念,形容令人可喜。

至於談「諾言」的議論文,評卷員表示,考生大多能切題,但論述於表面。局方表示,這題的考生取材大多相近,不過論說能力、以及論說效果有高低之分。考評局表示,三條題目之中考生普遍扣題寫作,離題並不多見,情況令人滿意。

閱讀卷方面,局方指今年中國語文科閱讀卷較去年淺易,整體而言表現稍有進步,而考生的辨識能力頗佳。不過考生語文知識一般,其中文言文的「市」字解受購買表現未如理想,指考生不應對該字陌生。局方亦指,部分考生避答「岳陽樓記」,恐是學習有所偏癈所致。

英文科方面,《專輯》指,在卷四說話卷表現較差的考生使用了許多港式英語,例如「I with you the same page」(彼此想法一致)、「different country people」(不同國家的人)和「I very agree with you」(我很同意你的說法)等。

