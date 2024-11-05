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CHANEL時裝騷｜CHANEL破格入校園行騷培育設計人才　簽訂3年合作咩原因選址HKDI？

升學教育

發布時間： 1 小時前

最後更新： 56 分鐘前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

CHANEL破格入校園行騷，與香港知專設計學院（HKDI）簽訂3年合作培育設計人才。

【CHANEL/香港知專設計學院/HKDI】全城矚目CHANEL 2024/25早春度假系列時裝騷，今日（11月5日）選址香港知專設計學院（HKDI）舉行，並與學院簽訂3年合作培育設計人才，究竟時尚巨頭CHANEL為何會選擇HKDI呢？

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CHANEL時裝騷｜HKDI設計人才搖籃

繼今年5月於法國馬賽首次亮相後，全城矚目的CHANEL 2024/25早春度假系列時裝騷於（5日）在香港舉行，今次選址調景嶺的HKDI，距離上次CHANEL在港舉行時裝騷已經有18年之久。香港知專設計學院的校舍由法國建築公司Coldefy & Associés設計，靈感來自「漂浮在空中的白紙」，展現了創意與工藝的完美結合。這所學院不僅是培育設計人才的搖籃，也象徵著文化的交流與創新。

位於調景嶺香港知專設計學院（CHANEL圖片）

CHANEL時裝騷｜1979年首家精品店進駐香港

CHANEL從1979年開始與香港結緣，在半島酒店開設首家精品店，並在2006年由Karl Lagerfeld率領CHANEL團隊於將軍澳邵氏影城舉辦春夏高訂時裝系列大秀，如今加上即將展開的2024/25早春度假秀，更體現了品牌對香港的鍾情。品牌業務總監Bruno Pavlovsky表示，「CHANEL已經駐香港很久，我們希望可以加深與客戶之間的關係，並與新一代聯繫。」

前BIGBANG成員G-Dragon（權志龍）確認出席時裝騷，外界也猜測品牌好友如NewJeans的Minji、BLACKPINK的Jennie及韓國人氣演員高允貞等人將會出席。若消息屬實，屆時香港的時尚界將星光熠熠，氣氛熱烈。

CHANEL時裝騷｜CHANEL Talk嘉賓逾680位

CHANEL在2024/25早春度假系列時裝展當日早上，於HKDI舉行CHANEL Talk講座，出席嘉賓超過680位，當中包括約550位香港的時裝、藝術、設計或商業管理學院的學生。今次講座的嘉賓包括CHANEL時裝業務總裁Bruno Pavlovsky、CHANEL品牌大使Penélope Cruz與Audrey Diwan，其他嘉賓計有袁澧林、Margaret Zhang（章凝）及Willo Perron，講座由《Monocle》雜誌創辦人兼總編輯Tyler Brûlé主持。

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CHANEL時裝騷｜與HKDI合辦學生展覽

講座討論的內容包括香港的創意環境、旅遊與邂逅如何激發創作，以及支持新一代人才的重要性。兩位HKDI學生講述了參與由學院及CHANEL合辦的「Imagine an Elsewhere」展覽的經驗。該展覽展出35位香港知專設計學院的建築、室內及產品設計、傳意設計、數碼媒體、時裝及形象設計等學系學生的16件集體創作，率先供出席時裝展的嘉賓欣賞，隨後由今年11月7日至12月31 日假香港知專設計學院畫廊展出。

CHANEL時裝騷｜「定格香港」電影講座

港產片紮根於當下，與CHANEL跟電影藝術的長久聯繫深生共鳴。2024/25早春度假系列時裝展開鑼，CHANEL於假邵氏影城舉行「定格香港」講座，體現CHANEL與電影的長久緣份。講座由著名影評人兼記者徐匡慈（Clarence Tsui）主持，出席嘉賓包括在香港拍攝其電影新作《Emmanuelle》的法國導演Audrey Diwan、女演員袁澧林、著名電影美術指導兼剪接師張叔平，以及導演兼編劇黃綺琳。

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CHANEL時裝騷｜「Imagine an Elsewhere」展覽

「Imagine an Elsewhere」展覽呼應CHANEL早春度假系列的神髓。早春度假系列的足跡遍及巴黎、杜拜、首爾、古巴、蒙地卡羅及洛杉磯，輕鬆玩味的調子令人有出門旅遊和想像異地風情的衝動。CHANEL 2024/25早春度假系列今年5月在法國南部馬賽首次亮相，並於11月5日遠渡至香港HKDI再度登場。

5位HKDI學生今年5月有機會前往法國欣賞早春度假系列時裝展，感受CHANEL的時尚國度及系列新作。他們返港後與同學分享體驗，並以早春度假系列主題以及對法國南部的想像為靈感，共同構思一系列跨媒介藝術品，貫穿其中是陽光、風和海洋等大自然元素以及工藝與團隊合作精神，充滿詩意的筆觸，反思一次邂逅、一次旅程如何影響人生觀。CHANEL與香港知專設計學院本著知識傳承的理念達成3年合作夥伴協議，通過便利學生接觸認識時裝業生態，豐富學生的學習體驗，並鼓勵溝通交流，提升設計技巧與工藝水平，為時裝工業培育新一代人才。

CHANEL時裝騷｜品牌大使及好友交流會

時裝展當日於HKDI前庭舉行特備節目《Radio CHANEL》，邀請多位香港演藝文化界名人，與 CHANEL 品牌大使及好友交流，暢談創意與傳承之道。《Radio CHANEL》由CHANEL品牌大使Caroline de Maigret，聯同記者兼製作人Géraldine Sarratia 及香港著名DJ黃志淙教授攜手主持，節目開放予時裝展嘉賓參與，同時安排了馮允謙及鄧凱文的音樂演出。

另與CHANEL品牌大使Penélope Cruz及Whitney Peak對話的嘉賓包括Audrey Diwan、袁澧林、Margaret Zhang（章凝）及Willo Perron對談外，尚有多位香港演藝文化界名人參與包括：周潤發、黃堯、陳法拉、文念中、Archan Chan（陳潔盈）、陳靄凝、鍾雪瑩、夏永康及何詩蓓等。

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