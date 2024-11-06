飲食攻略·廿四節氣立冬｜天氣轉冷宜進補　中醫分享8大養生食材+2大健脾食療

▲ 立冬天氣轉冷宜進補，中醫分享8大養生食材及2大健脾食療。

【立冬／節氣／廿四節氣／進補／養生／中醫／食療】今日（7日）踏入廿四節氣的立冬節氣，此時天氣漸漸由秋季少雨乾燥，向陰雨寒凍的冬季氣候過渡。註冊中醫師陳嬿珺表示，立冬後身體易出現皮膚、血管及氣管問題，但傳統亦認為此時進補身體不易熱氣，建議可多食用8類食材養腎補陰。

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廿四節氣立冬｜立冬節氣易4大疾病 醫師拆解生活宜忌

陳醫師指出，立冬節氣過後身體容易出現以下4大健康問題：

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慢性支氣管炎： 慢性支氣管炎容易於冬季復發，故老人家以及高危人士需要注意肺部健康，建議要根據氣溫變化添加衣物。

宜： 適量食用冰糖陳皮燉雪梨止咳化痰，鞏固肺部健康。

不宜： 過早晨練、少食或不食辛辣食物。

慢性支氣管炎容易於冬季復發，故老人家以及高危人士需要注意肺部健康，建議要根據氣溫變化添加衣物。 適量食用冰糖陳皮燉雪梨止咳化痰，鞏固肺部健康。 過早晨練、少食或不食辛辣食物。 心腦血管病： 天氣轉冷，人體受冷空氣刺激會導致血管收縮，心肌缺血缺氧，容易誘發心腦血管病，若不及醫治，近一步惡化的話會導致心肌梗塞，甚至死亡，不可不防。平時可以多食番茄，木耳，醋，去軟化血管，幫助血管健康。

宜： 重視防寒保暖，長期病患者要遵醫服用藥物、定期量血壓。

不宜： 室內溫度不宜過高，注意防風保暖。

天氣轉冷，人體受冷空氣刺激會導致血管收縮，心肌缺血缺氧，容易誘發心腦血管病，若不及醫治，近一步惡化的話會導致心肌梗塞，甚至死亡，不可不防。平時可以多食番茄，木耳，醋，去軟化血管，幫助血管健康。 重視防寒保暖，長期病患者要遵醫服用藥物、定期量血壓。 室內溫度不宜過高，注意防風保暖。 腦中風： 老年人於寒冷的冬季更易發生腦中風，尤其本身患有高血壓，一遇上寒冷天氣，身體不能適應，血壓隨之增高，就會發生中風。

宜： 注意防寒保暖，留意天氣的變化，注意添衣保暖勿受涼，其次要適當補充營養，增強體力。

不宜： 本身有高血壓、冠心病和糖尿病患者切勿忽視病情。

老年人於寒冷的冬季更易發生腦中風，尤其本身患有高血壓，一遇上寒冷天氣，身體不能適應，血壓隨之增高，就會發生中風。 注意防寒保暖，留意天氣的變化，注意添衣保暖勿受涼，其次要適當補充營養，增強體力。 本身有高血壓、冠心病和糖尿病患者切勿忽視病情。 皮膚病：立冬過後，由於天氣寒冷，天氣乾燥，使人體肌膚乾燥缺水、血液循環較慢，皮膚受刺激就容易發生皮膚問題，，因此銀屑病、皮炎、濕疹、蕁麻疹等皮膚疾病將進入高發季。

宜：注意保濕。

不宜：皮膚出現不適切忌亂用藥物，導致皮膚病進一步加急。

廿四節氣立冬｜立冬節氣養生3大要決

踏入立冬節氣，陳醫師建議大眾應確保有充足睡眠、早睡晚起，可有利於陽氣潛藏，養陰；其次氣溫轉變，要穿著合適的衣物，衣著過少或過多，都有可能會令陽氣不得潛藏、寒邪入侵；除此之外，亦應放鬆心情，維持恬淡安靜、寡欲少求心態，可有助神氣內收，利於養藏，平日可多參加娛樂活動，可以消除冬季帶來的情緒低落；假如想做運動，亦建議以靜態運動為主，最好可於陽光下鍛鍊，因為冬季人體免疫力下降，過量運動不單無法增加抵抗力，更容易增加感冒風險。

廿四節氣立冬｜立冬節氣8大養生食材

雖然如此，但陳醫師亦表示，中國人傳統認為，此時由於天氣轉冷，身體亦不易熱氣，因此是進補的好時機，而醫師則建議，可多食以下8大養腎強體、補益陰血食材 ：

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油菜：清熱，潤燥，消腫，和血

松子仁：潤燥，養血，祛風

豆漿：滋陰潤燥，祛寒暖胃

海帶：消炎，平喘，散結利水，減脂降壓

羊肉：補虛勞，助元陽，益精血

羊腎：補腎氣，益精髓

豆腐：補中益氣，清熱潤燥，生津止渴

黑米：滋陰補腎，益氣活血

廿四節氣立冬｜黨參炒米茶

除此之外，陳醫師又推介一款有助溫陽益氣、健脾和胃茶飲，適用於脾陽虛食少、疲倦、四肢寒冷、大便稀爛、腸鳴腹痛、婦女白帶清稀。惟陰虛火旺及身體壯實者不宜服用，另外以秋冬季節服用為佳，炎熱夏季要慎用：

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材料：黨參 15至30克，炒米 30克。

做法：

1.將兩味材料入鍋；

2.加水1.5公升；

3.煮滾後，轉細火煲10到15分鐘代茶飲用；

4.隔日服1次。

廿四節氣立冬｜肉桂粥

另外，陳醫師亦推介一款有助補元陽、暖脾胃、除積冷兼通血脈湯水，適合經常腹痛，腰膝冷痛人士飲用，不過要注意實證、熱證，陰虛火旺的病人忌食：

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材料：肉桂 3克，白米 100克，肉桂粉 1克，冰糖適量。

做法：

1.將肉桂粉同洗淨的米加適量水煮粥；

2.粥將熟時，加人肉桂和冰糖；

3.稍煮片刻，停火起鍋。



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