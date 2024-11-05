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早產兒︱早產BB出院返家　兒科醫生提醒：父母必須注意3大點

兒童健康

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 24 分鐘前

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李樹豐醫生示範正確掃風方法。

【兒童健康/兒科/早產/初生BB】早產BB及初BB都非常脆弱，所以父母照顧時要多加小心，很多早產BB出世後需要留醫嬰兒深切治療部，直到足月才出院。不過出院後在BB的日常餵哺及便便中，父母都需要多加留意，嬰兒深切治療部兒科醫生李樹豐，就提醒父母BB出院返家必須注意3大點。

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早產BB｜照顧初生及早產嬰3項注意事

嬰兒深切治療部兒科醫生李樹豐擁有超過10年的行醫經驗，於香港兒童醫院的嬰兒深切治療部工作，經常醫治重症及早產嬰，日前他接受了TOPick記者訪問，就分享了3點，提醒父母照顧初生及早產BB要注意的事項。

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李醫生指，第一是BB餵哺的情況，無論媽媽是選擇母乳餵哺或是是用奶樽餵哺都好，都要注意BB在餵哺時候的情況，第一是頭部及頸必須要成一直線，BB才能維持到吞嚥及呼吸的協調。

兒科醫生李樹豐提醒父母照顧早產B要注意3大點。(陳慧安攝)

第二是留意BB的呼吸情況，如果BB嗆到或是明顯地見到他呼吸急促，甚至乎面部已經變藍變紫，就要盡快求醫，請求醫生盡快評估或者入院做檢查治療。

第三就是要注意便便的情況，無論是便便的顏色或者便便的質地都是非常重要，尤其是BB曾經在NICU(嬰兒深切治療)住過，或做過外科手術，見到大便有血或者有幾天沒有大便，甚至肚脹、嘔吐的情況，都應儘快求醫。如果BB大便太過稀爛，有可能吸收方面有問題，都應儘快求醫。

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