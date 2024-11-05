東涌停水｜水務署再就造成不便致歉　署長：日後避免過度進取免資訊混亂

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東涌周日晚因水管滲漏，一度暫停供水約12小時，期間也數度更改恢復供水時間。署長黃恩諾今（5日）再回應指，今次上了一課，日後會避免過度進取，導致資訊混亂，強調維修團隊一直期望盡早恢復供水，惟工程複雜亦需時沖洗水管，確保水質等，延遲恢復供水時間。

水務署也在社交平台發文重申，今次滲漏事故比較特殊，以往通常發生損毀在喉管頂部及兩側，而這次則是水管底部有數個漏點，團隊需用較多時間處理，延長了恢復工序時間。就發放恢復供水時間信息，日後會多加留意，避免造成誤會，亦就今次事故對市民造成不便表示歉意。

署方提到，水管維修工作已於昨早完成，東涌的供水亦於同日早上約10時逐步恢復正常，對於個別屋苑和鄉村報告無水或間歇性水壓較弱的情況，署方解釋，是由於事故涉及龐大而複雜的供水管網，恢復供水時，倘若大量用戶同時用水會導致部分位於網絡末端的用戶供水因為水壓情況而需要較長時間才能恢復，受影響用戶的食水供應今日凌晨已全面恢復正常。

水務署又指，由於東涌現時仍然使用食水作沖廁用途，恢復供水的初期為了確保食水供應穩定，署方作出調度，以至部分屋苑今早可能仍未恢復沖廁水或沖廁水不穩定，至今早約11時已全部回復正常。

署方又指，正為全港水管加裝傳感器，今次東涌事故的涉事部分預計明年第二季完成安裝。水務署亦會以水力模型及大數據分析水管情況，以實時監測喉管狀況，減低喉管爆裂及滲漏風險。土木工程拓展署也正在小蠔灣建設一個新的配水庫，期望明年落成後，可以與現有配水庫互相補足，而興建中的東涌海水沖廁系統，預計可在明年啓用，分階段向區內包括附近鄉村供應沖廁用海水。

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