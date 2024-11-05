新質生產力｜當局擬合併應科院和納米及先進材料研發院　2025/26啟動合併

▲ 香港應用科技研究院（創新香港研發平台圖片）

政府研究合併香港應用科技研究院（應科院）和納米及先進材料研發院，創新科技署今日（5日）分別向兩者的董事局簡介，創科署將委聘獨立顧問就合併兩所中心的過渡安排及執行方案提出建議，政府預計於2025至2026年度內，開始啟動合併的過渡安排。

創新科技及工業局局長孫東表示，為落實《香港創新科技發展藍圖》提出的發展路徑，加快發展新質生產力，政府需要深化改革香港公共科研機構的布局；在審視各公共科研機構的定位和重點範疇，以及香港未來重點發展的科技領域後，建議合併應科院和納米及先進材料研發院。

他指，目前應科院和納米及先進材料研發院，分別負責推動及統籌資訊及通訊技術領域，以及納米技術和新材料領域的應用研發。兩所研發中心合併，有助強化它們的應用研發互補性及產生協同效益，從而提升進行高增值研發工作的能力，增強對產業發展的支持，有力推進「新型工業化」。



創科署發言人指，兩所中心合併後，預期整體營運開支將有所減省；而人手架構方面，會透過職位調配及自然流失作出合適的安排。應科院及和納米及先進材料研發院的董事局主席今日亦分別向各自研發中心的員工闡述合併計劃，以及跟進工作安排。



應科院2000年設立，並於2006年獲指定為資訊及通訊技術研發中心。而納米及先進材料研發院則於2006年成立並指定為納米技術及先進材料的公共研發中心。

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