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公共安全｜蘭桂坊增設閉路電視系統監察人流　鄧炳強：啟德體育園未來將安裝

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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鄧炳強今日（5日）在立法會保安事務委員會分享在蘭桂坊安裝閉路電視的成效。(立法會直播截圖)

剛過去的萬聖節，警方在蘭桂坊加裝50組閉路電視，配合軟件實時評估人流、速度及密度，保安局局長鄧炳強今日（5日）預告，未來會在啟德體育園安裝。

鄧炳強今日（5日）在立法會保安事務委員會分享在蘭桂坊安裝閉路電視的成效，指透過多角度實時影像，配合軟件實時評估人流、速度及密度，利用數據作分析評估，對公共安全有很大幫助。他透露，類似系統也會在啟德體育園安裝，助監察人流和車流，日後其他個別活動，也可臨時設立閉路電視鏡頭。

民建聯議員葛珮帆指，內地已開始轉用無人機取代閉路電視，認為香港應借鑒。鄧炳強則說，用無人機協助執法行動是趨勢，未來一定會研究，但目前要先做好閉路電視工作。新民黨議員黎棟國問及，有否考慮在違泊黑點設閉路電視。鄧炳強說，會考慮利用科技，助處理違泊的執法，設閉路電視是考慮方法之一。

《2024施政報告》指出，明年上半年將推指引，說明公職人員如何在履職時，恪守《維護國家安全條例》的要求。新民黨議員黎棟國關注指引會否公開；選委界議員吳傑莊問及，公職人員如行為不符指引，會否影響升遷。

鄧炳強強調，指引牽涉國安，若公開指引，「想危害國家安全的人會拿指引，研討如何迴避」，所以指引必然屬機密文件。他指，指引希望改變公職人員思維，將維護國安責任放在腦入面，並非以懲罰性為本，並不包含懲罰性，惟若有公職人員特登明知做出不利國家安全情況，會根據正常公務員守則處理事情。

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