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徐若瑄患癌丨徐若瑄歷離婚再發現罹甲狀腺癌　接連遇不幸無奈直呼：為甚麼是我

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

徐若瑄罹患甲狀腺癌。

【徐若瑄 / 甲狀腺癌 / 女神】徐若瑄患癌！現年49歲台灣女星徐若瑄在去年12月宣告離婚，今年初則檢查出患上甲狀腺癌。她得知此不幸消息後十分驚訝，但很快做出決定接受手術治療對抗病魔。

據台灣媒體報道，徐若瑄證實在今年初經健康檢查時發現甲狀腺癌，是長在喉嚨內的零期癌。當時她得知此事後先呆了5秒，也一度無法接受問：「為甚麼是我」，因才剛歷離婚然後又患癌，讓她受連番打撃。

不過徐若瑄很整理心情積極接受現實，隔天即入院接受手術治療。手術後，她待傷口癒合便重新學習改變發聲位置，以及上唱歌課和肌肉訓練的物理治療。

徐若瑄離婚丨徐若瑄李雲峰發共同聲明宣布離婚　經過深思熟慮：決定劃下婚姻句點

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徐若瑄患癌丨曾與王力宏傳緋聞

女神徐若瑄在1990年出道，在19歲時更赴日本發展，期間組成黑色餅乾團體並發行唱片，還曾登上日本「NHK紅白歌唱大賽」舞台。於2003年起，她把演藝事業重心移返華語地區。

在2013年，徐若瑄因演出新加坡富商李雲峯有份投資的電影《72小時莎到你》而相識，二人在2014年結婚。隔年，徐若瑄以40歲「高齡」懷孕產子，再加上李雲峯之前婚姻所生的兩個女兒組成5人家庭，而且夫妻二人不時放閃。

徐若瑄曾與王力宏傳緋聞。

在2021年，「蕾神」李靚蕾與王力宏離婚後，蕾神在個人微博發文指王力宏濫交，當中她含沙射影指徐若瑄與王力宏為「炮友」。

徐若瑄在網多度呼冤，後來李雲峰更發出聲明力撐徐若瑄，指對一切影射、排謗、侮辱感心疼，稱事件嚴重影響他們一家人生活及傷害夫妻的名譽，表明：「會保護我的妻子，我相信她。」

無奈在2023年11月，徐若瑄和李雲峰因個性不合，以及常因工作彼此分隔兩地而離婚，至於兒子繼續留在新加坡讀書。

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