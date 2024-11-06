徐若瑄患癌丨徐若瑄童年家貧輟學養家後成碩士　捲王力宏緋聞獲夫力撐無奈最終離婚

▲ 徐若瑄的人生經歷一直不太平坦。

【徐若瑄 / 甲狀腺癌 / 女神】現年49歲的女神徐若瑄在今日（11月6日）驚爆患甲狀腺癌，而徐若瑄積極地面對現實迅速接受手術，現在重新學習改變發聲位置，以及上唱歌課和肌肉訓練的物理治療。

徐若瑄一生經歷不平坦，年幼時因家境貧困被迫輟學，在同齡的人無憂無慮上學時，14歲的徐若瑄已經要為養家糊口而奔馳走。她曾在個人社交媒體回憶童年：「14歲開始工作，對那階段的我最重要的努力目標是，全家每天能吃的飽、能換一個沒有老鼠的地方住、能換一個刮風下雨不會再漏水的房子、能不再擔心下個月房租繳不出來、能看到媽媽幸福的笑容。」

在1990年，徐若瑄參加華視綜藝節目《TV新秀爭霸站》舉辦的「才藝美少女選拔」獲得第一名後開始演藝生涯。在1994年，她為求事業突破拍裸露寫真集知名度大增。

徐若瑄患癌丨徐若瑄歷離婚再發現罹甲狀腺癌 接連遇不幸無奈直呼：為甚麼是我

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

徐若瑄患癌丨成功打入日本市場

翌年，徐若瑄往日本發展推出了3首日文個人單曲及1張日文個人專輯。1997年，與搞笑藝人南南見狂也（南原清隆）及天山（天野博之）組成團體「黑色餅乾」，更曾登上日本「NHK紅白歌唱大賽」舞台。

於2003年起，她把演藝事業重心移返華語地區。在2013年，徐若瑄因演出新加坡富商李雲峯有份投資的電影《72小時莎到你》而相識，二人在2014年結婚。

隔年，徐若瑄以40歲「高齡」懷孕產子，再加上李雲峯之前婚姻所生的兩個女兒組成5人家庭，而且夫妻二人不時放閃。

▲ 徐若瑄往日本發展。與搞笑藝人組成「黑色餅乾」。

徐若瑄患癌丨重返校園攻讀碩士

即使徐若瑄事業家庭兩得意，但讀書一直成為她心中的遺憾，因此她決定重返校園攻讀碩士課程，並在2019年於台灣世新大學的上海MBA境外碩士在職專班公共關係暨廣告系畢業，更榮獲「傑出表現獎」，她的畢業論文正就以自己為研究對象。

徐若瑄曾表示，這份論文得來不易，自己為完成論文「頭髮都白了」，希望有興趣踏入演藝圈的朋友們，可以有時間可以參考自己的畢業論文。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

徐若瑄患癌丨與李雲峰離婚

可是在2021年，「蕾神」李靚蕾與王力宏離婚後，蕾神在個人微博發文指王力宏濫交，當中她含沙射影指徐若瑄與王力宏為「炮友」。徐若瑄在網多度呼冤，後來李雲峰更發出聲明力撐徐若瑄，指對一切影射、排謗、侮辱感心疼，稱事件嚴重影響他們一家人生活及傷害夫妻的名譽，表明：「會保護我的妻子，我相信她。」

但無奈地，在2023年11月，徐若瑄和李雲峰因個性不合，以及常因工作彼此分隔兩地而離婚，至於兒子繼續留在新加坡讀書。

徐若瑄患癌丨徐若瑄歷離婚再發現罹甲狀腺癌 接連遇不幸無奈直呼：為甚麼是我

徐若瑄離婚丨徐若瑄離婚李靚蕾IG發文贈興 蕾神：今年你過得快樂嗎？

徐若瑄離婚丨徐若瑄李雲峰發共同聲明宣布離婚 經過深思熟慮：決定劃下婚姻句點

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】