哪種益生菌擁有最多臨床實證？每日食多少「億」才是高效量？藥劑師與你深入認識益生菌

近年愈來愈多人意識到腸道健康的重要性，多項研究指出益生菌對腸道微生態有非常大的影響，維持腸道菌叢平衡是促進腸道健康的關鍵。由於益生菌的好處多又廣泛，所以特別受大眾喜愛。

這次就由香港註冊藥劑師方燦桂（Dennis）與你深入認識益生菌。首先，大眾要知道益生菌按其「菌屬、菌種和菌株」進行分類。最常聽到的乳桿菌屬或乳酸桿菌屬（學名：Lactobacillus），而當中的菌種——鼠李糖乳桿菌（Lactobacillus rhamnosus） 的菌株中，以鼠李糖乳桿菌GG （簡稱LGG），是最具「親和性」的好菌。

哪種益生菌擁有最多臨床實證？

LGG是全球研究最為廣泛的益生菌菌株之一，擁有最多的具人體臨床實證，包括 2,000+ 篇醫學期刊 及 250+ 項研究實證。常見於各種發酵食品中，特別是乳酪和膳食補充劑。Dennis表示，這種益生菌以其強大的黏附能力和耐受性而著稱，能夠在腸道中存活並發揮作用。LGG的特殊性使其能夠抵抗胃酸和膽汁，順利到達腸道，並發揮對腸道健康的保護作用。例如：

● 預防腹瀉：有效減少感染性腹瀉的持續時間和嚴重程度。

● 支持腸道屏障功能：增強腸道屏障，防止有害細菌進入血液。

● 改善腸易激綜合症（IBS）：有研究表明，LGG可以緩解IBS的症狀。

● 調節免疫系統：增強免疫反應，幫助身體抵禦病原體。

每日食多少「億」才是高效量？

腸道內的細菌數量可達數百萬億個以上，其中好菌與壞菌之間的平衡十分重要。如每日有攝取足夠的益生菌，為腸道打好底，基礎做得好，不但能促進腸道健康，更能提升免疫力。那麼，每日需要食多少「億」才是高效量呢？Dennis提到，有不少研究指出，500億CFU（菌落形成單位）已屬於高效量，如每日補充高效量益生菌，則具以下3大優勢︰

● 增強腸胃疾病的療效：高效能益生菌能夠更有效地管理腸胃疾病，尤其是對於需要強效支持的情況，如炎症性腸病（IBD）。

● 改善腸道菌群的恢復：高效量的益生菌能更有效地恢復因抗生素使用而失衡的腸道菌群。

● 在消化道中的更高存活率：較高的CFU計數增加了益生菌在腸道惡劣環境中存活的可能性，從而提高了其健康益處。

清楚認識益生菌 自然識揀更好「菌」

市面上有過百種不同的益生菌產品，每種功效都不同。Dennis表示，益生菌本身不耐高溫，從製作出廠再經運送，很容易在過程中失去了活性。因此，一定要注意有「保證菌數」的益生菌。面對不同產品，其所使用的菌類如此多，我們應小心注意產品內容。他亦提到，需要留意以下3大重點：

● 菌株的臨床實證：坊間有不少益生菌產品都沒有清楚列明當中成分是否有臨床實證支持，因此最好選擇擁有臨床研究支持的菌株。

● CFU數量：大部分益生菌產品包裝上標示含有300億、500億益生菌，但需仔細留意是整樽含量還是每粒含量，確保有足夠的CFU以達到效果。

● 產品成分：仔細本看產品中的益生菌菌屬、菌種和菌株，同時選擇不含人工添加劑和不良成分的產品。

此外，Dennis提醒，開始任何新補充劑方案前，特別是有潛在健康問題的人，應預先諮詢醫療專業人士。

推介腸道打底王 PROTECTOR LGG超強益生菌系列

在眾多益生菌產品中，推薦PROTECTOR LGG超強益生菌系列，每款益生菌都是以LGG為主要益生菌菌株，再配合其他獨特益生菌及益生元，更配合不同的營養成分，提供高效活菌配方。專為不同健康所需研發，更有效維持腸道良好菌叢生態、增加好菌數量，抑制壞菌。4款PROTECTOR LGG超強益生菌系列包括：

ProSlim纖腸益生菌500億︰有效纖腸修身、改善膚質

ProBoost免疫抗敏益生菌500億︰有效抗敏、強免疫、動腸

ProGlow女士益生菌500億︰促進私密健康 (除異味、痕癢)、動腸美肌

ProMind甜睡護腦益生菌500億︰促進益腦、抗壓、動腸

每粒含有500億CFU益生菌，採用世界級微囊鎖菌技術，高達97%活菌直達腸道，護益菌、抗胃酸。360度覆蓋大小腸道，確保益菌存活。加上不含甘油及西藥成分，安全可靠，絕對值得信賴。

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（特約）