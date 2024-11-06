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徐若瑄患癌｜徐若瑄驚爆患甲狀腺癌　曾歷離婚連番打擊無法接受：「怎麼會是我？」【附甲狀腺癌常見症狀+成因】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 分鐘前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

現年49歲的台灣女星徐若瑄被爆今年初患上甲狀腺癌。

【徐若瑄患癌/甲狀腺癌/症狀/成因】現年49歲的台灣女星徐若瑄被爆去年宣布離婚後，緊接著又在今年初發現罹患甲狀腺癌。據報她得知消息後十分驚訝，亦一度感到無法接受，但之後很快便決定接受手術治療，對抗病魔。

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Sick問識答｜26歲港女自恃年輕從未做檢查揭患晚期乳癌　拆解常見乳房檢查+療法

綜合台媒報道，人稱「鋼鐵V」的徐若瑄證實在今年初經每年固定的身體檢查發現患上甲狀腺癌，是長在喉嚨裡面的零期原位癌。據悉她當時仍處於婚變低潮，得知此事時當場愣住約5秒，腦海甚至浮現人生走馬燈，接連打擊讓她一度無法接受。

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徐若瑄患癌｜確診翌日緊急做手術

不過她回家整理思緒及工作排程後迅速恢復理智，並在確診翌日立刻著手辦理、準備住院相關事項，隨後入住台大醫院接受手術治療。徐若瑄表示，手術過後感到喉嚨發麻、聲音變啞，醫生叮囑2、3個月內都不適合進行演出，必須專心靜養。不過她屬於積極復健型病人，不久後便開始接受相關治療，

傷口癒合後，因肌內群的位置改變，必須重新找到新的發聲位置，所以要不斷練習，也開始上唱歌課和肌肉訓練的物理治療。

對於患癌原因，徐若瑄就認為可能是家族遺傳基因的問題，所幸一直以來都有定期接受身體檢查的習慣，因此才能及早發現問題，並立即治療。

北投健康管理醫院主任醫師沈彥君就指出，甲狀腺癌依病理診斷不同，疾病的發展及預後也會有所差異。她表示，甲狀腺癌可根據細胞的分化程度分為乳突癌、濾泡癌、髓質癌、未分化癌及淋巴癌等類型，其中8成以上為乳突癌，其次為濾泡癌，約佔1成。這兩種類型的甲狀腺癌若能在早期診斷出來並且接受治療，10年存活率可達90至95%。

她又提醒，甲狀腺癌初期幾乎沒有任何不適症狀，只有少數人會出現聲音改變（沙啞）或頸部淋巴結腫大，大多數人都是因為健康檢查意外發現。

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她今日（6日）於社交平台發文回應患癌，感慨表示「天災人禍意外也無可避免，就算逆風、路微微顛簸，每一天我們都要好好過生活，微笑的繼續前進，不留遺憾」。徐若瑄透露，自己一直都很養身，也有運動的好習慣，亦十分注重飲食的營養和均衡，

特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強 我哪有那麼容易被打敗。

她表示，由於手術位置在喉嚨裡，因此術後2、3個月內都不適合進行演出，而她之後亦配合醫生的叮嚀努力進行按摩、物理治療復健，康復至今已順利完成澳門演出、新專輯享聽會、東京和Misia為花蓮的震災演出、高雄小野麗莎老師的35週年巡迴演出等多場活動。

徐若瑄最後在文中表示「我現在很好」，並感謝所有關心她的朋友：「我們都要平安健康，快樂幸福。」

更多相關報道：甲狀腺癌｜韓男星張根碩剖白抗癌過程　瞞病工作曾害怕鏡頭前罕落淚：我會死嗎？

徐若瑄患癌｜甲狀腺癌3大種類

據本港醫院管理局香港癌症資料統計中心的數據，2020年共有978宗甲狀腺癌新症，當中男性佔203宗，女性則有775宗，男女患者的比例約為0.3比1，死亡數目則有46宗。

外科專科醫生王喬峯曾接受訪問指出，甲狀腺癌主要有以下幾大類型：

1. 高分化甲狀腺癌，生長速度較慢，又分為乳頭狀腫瘤及濾泡狀腫瘤。最常見的是乳頭狀腫瘤，約佔整體甲狀腺癌的85%。

2. 甲狀腺未分化癌，生長速度快及致命率高。

3. 甲狀腺髓質癌，較多見於遺傳性的多發性內分泌腫瘤綜合症。 

甲狀腺癌：5大常見徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，容易令人忽略或以為是其他疾病，當中較常見的徵狀包括：

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甲狀腺癌6大常見成因

甲狀腺癌的成因至今仍不明，醫學界推測有可能與以下因素有關：

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