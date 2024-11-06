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校園直擊︱全港首間小學設計電車車身　李陞推校本「電車課」賀70周年校慶

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 21 小時前

最後更新： 51 分鐘前

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「李陞小學電車」即日起至本月28日行走整條電車路線。

李陞小學/電車/STREAM】為慶祝創校70周年，位於西營盤官立學校李陞小學，今年9月邀請師生、家長和校友，設計「李陞小學電車」，即日起至本月28日行走整條電車路線，成為本港首間小學參與電車車身設計。同時，校方正邀請公眾拍攝該電車的照片或短片，最具創意的作品將獲神秘禮物，各界可踴躍參加。

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「李陞小學電車」日前在屈地街電車廠舉行啓動禮，新任校長余詠莉表示，今年9月跟香港電車的姊妹公司「叮叮科創」合作，為40名高小學生，舉辦逾20小時的智慧城市交通3D建模、動畫課程，及AR、VR工作坊，同時參觀電車廠，學習如何透過3D建模製作電車、利用電腦軟件設計車身，又為老師、家長提供課程。

我們學校在西營盤，電車路跟我們息息相關，不少校友、學生和家長都經常乘坐電車。

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校園動態︱黃色車身耀眼非常

李陞小學是全港首間小學跟電車公司合辦活動，這跟該校近年積極推動STREAM（科學、科技、閱讀、工程、藝術和數學）有關。余校長表示，「學校申請政府的『奇趣IT識多啲』計劃，希望透過電車作為媒介，去學習創新科技。」經校友、學生、家長設計後，李陞小學電車」以黃色為主，非常搶眼，車身寫上「李陞小學70周年校慶」。

她透露，校方最近更改建電腦室，成為科創室及校園電視台，新課室不會再用固定電腦枱，提供更多空間讓學生做科創活動，「是次參與課程的學生在STREAM有不少成就，希望藉此讓他們學以致用，將知識帶到社區」。

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正值學校70周年校慶，校方正舉辦「李陞小學電車」拍攝及錄像比賽，分李陞親子組、校友組和公開組，只要在電車行駛的一個月內，拍攝具創意的照片或短片，經評審後的得獎作品將獲頒學校證書或獎品。

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