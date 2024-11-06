國際科研賽｜港6中學跨區合作研肺癌化療藥　國際賽勇奪金獎

▲ 學生需向各界介紹研究成果，即時解答評審提問，是考驗學生表達、應變及解難能力的好機會。（學校提供）

【中學/iGEM/尖子】由麻省理工學院於2004年創辦的國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM），是吸引全球各地學生參與的生物科技界盛事。今年本港6間中學學生合力研發肺癌化療藥，成功奪得金獎，揚威國際。同時，學生舉辦多次合成生物學工作坊，向公眾推廣生物科技。

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由浸信會呂明才中學、迦密柏雨中學、九龍真光中學、東華三院伍若瑜夫人紀念中學、旅港開平商會中學及荃灣公立何傳耀紀念中學組成的隊伍，上月遠赴法國巴黎參賽，除奪得金獎外，同時在「最佳教育推廣」和「最佳模型」組別榮獲高中組別首五名的佳績，為港爭光。

該隊今年以「運用AI 研發肺癌化療藥」為題，學生運用剛獲得諾貝爾化學獎的 AI 程式 AlphaFold，來預測能抑制肺癌細胞活性的抗癌肽，利用轉基因技術將相關基因導入大腸桿菌中，製作具有抗癌能力的抗癌肽 (Anti-Cancer Peptide)，並將其命名為 KAPI (KRAS and PDEδ Inhibitor)。

校園動態︱港生奪國際生物賽金獎名列全球十強 辦工作坊讓公眾了解重金屬污染

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國際科研比賽｜運用AI研發肺癌化療藥

在準備過程中，學生通過設計和分析模型，合成全新的生物工程系統，運用生物科技、微積分、Python編程等的知識，經過多次嘗試、驗證與改良，最終取得成功。學生亦特意設計棋盤、咭牌遊戲、繪本、宣傳小冊子等，向中、小學生、幼稚園學生普及生物科技知識，同時舉辦多次合成生物學工作坊，推廣生物科技，受眾更包括聽障人士。

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