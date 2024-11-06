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國際科研賽｜港6中學跨區合作研肺癌化療藥　國際賽勇奪金獎

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

學生需向各界介紹研究成果，即時解答評審提問，是考驗學生表達、應變及解難能力的好機會。（學校提供）

【中學/iGEM/尖子】由麻省理工學院於2004年創辦的國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM），是吸引全球各地學生參與的生物科技界盛事。今年本港6間中學學生合力研發肺癌化療藥，成功奪得金獎，揚威國際。同時，學生舉辦多次合成生物學工作坊，向公眾推廣生物科技。

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校長專訪︱百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學校長：重視學生品德培育

浸信會呂明才中學迦密柏雨中學九龍真光中學東華三院伍若瑜夫人紀念中學旅港開平商會中學荃灣公立何傳耀紀念中學組成的隊伍，上月遠赴法國巴黎參賽，除奪得金獎外，同時在「最佳教育推廣」和「最佳模型」組別榮獲高中組別首五名的佳績，為港爭光。

該隊今年以「運用AI 研發肺癌化療藥」為題，學生運用剛獲得諾貝爾化學獎的 AI 程式 AlphaFold，來預測能抑制肺癌細胞活性的抗癌肽，利用轉基因技術將相關基因導入大腸桿菌中，製作具有抗癌能力的抗癌肽 (Anti-Cancer Peptide)，並將其命名為 KAPI (KRAS and PDEδ Inhibitor)。

校園動態︱港生奪國際生物賽金獎名列全球十強　辦工作坊讓公眾了解重金屬污染

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國際科研比賽｜運用AI研發肺癌化療藥

在準備過程中，學生通過設計和分析模型，合成全新的生物工程系統，運用生物科技、微積分、Python編程等的知識，經過多次嘗試、驗證與改良，最終取得成功。學生亦特意設計棋盤、咭牌遊戲、繪本、宣傳小冊子等，向中、小學生、幼稚園學生普及生物科技知識，同時舉辦多次合成生物學工作坊，推廣生物科技，受眾更包括聽障人士。

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