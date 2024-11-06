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九巴大媽｜行李太大無得上車鬧站長　大媽發狂大罵：我係消費者

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行李太大無得上車鬧站長，大媽發狂大罵：我係消費者。

【九巴 / 巴士 / 大媽】巴士上放置行李的空間有限，來往口岸線路的巴士行李位更是緊張。

近日，有人在Facebook「香港突發事故」群組上傳影片，指一大媽於元朗站搭乘B1線路九巴，因當時九巴的行李位已滿，九巴站長建議其等候下一輛巴士遭大媽拒絕，遂發生爭執，大媽辱罵車長「傻」，網民指大媽此舉是「潑婦罵街」。

九巴大媽丨乘客用輪椅安全帶綁行李　車長用一招制止獲讚

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九巴大媽｜大媽與站長發生激烈口角

樓主上傳影片並配文「九巴員工展示香港好客之道！」。據影片可見，元朗站一站長在巴士等候區與大媽理論，車長問「報警啊嘛？」，大媽大聲質問「你係咩人啊？我啲係消費者」，站長指著工作服上的「KMB」標識，示意自己是九巴職員，並反嗆大媽「消費者大晒啊？」。

伴隨著大媽不斷連聲質問，站長情緒爆發，咆哮道「你聽唔到我咪大聲囉！我叫鬧你啊宜家？你老幾啊？」，此時有男子上前勸架「唔好嘈，唔好嘈」，但未見成效。

九巴大媽｜大媽辱罵站長：傻㗎？

隨後大媽開始辱罵站長，重複向站長吼道「傻㗎？傻嘅都可以傻嘅都可以喺度返工啊？」，旁邊一男子嘲諷大媽「你講嘢大聲都一樣」，站長聞言接著質問大媽「你話聽唔到我咪大聲講嘢囉，我宜家問你，係唔係要報警？」，大媽回答道「報警咪報警！呢部車唔行，唔行你就報警」。

九巴大媽｜網民：B1站日常

影片引發網民熱議，不少人指責大媽無理「故意激怒服務人員，顧客有問題」、「一個潑婦罵街」、「聽到大媽把聲都覺得煩」、「消費者大晒咩！」，有人表示線路B1常發生乘客與職員爭執「B1站日常」、「B1西客特別多」、「落馬洲B1站特別多癲人」。

亦有人認為九巴站長不應與大媽發生爭執，「年輕人，收下火啦」、「第一，制服衣衫不整，第二，像流氓般互鬧，還把連勸交的人都凶埋」、「入職前有冇方法測試佢地嘅EQ？」。

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