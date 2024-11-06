徐若瑄患癌｜徐若瑄驚患甲狀腺癌　 懷孕時卧床5個月捱300針保胎

▲ 徐若瑄驚患甲狀腺癌，懷孕時卧床5個月捱300針保胎。

【徐若瑄患癌/甲狀腺癌/高齡懷孕】徐若瑄當年為了生兒子Dalton，不但捱300針保胎，還臥床5個月，承受一切為求兒子平安健康出生。近日驚傳徐若瑄罹患甲狀腺癌，好友透露她一度無法接受哭喊，隨後在親友鼓勵下勇敢面對，並為了兒子努力抗癌！

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徐若瑄患癌｜甲狀腺癌長在喉嚨內

根據台媒報道，今年49歲徐若瑄，去年12月才發聲明與前夫、新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰結束9年婚姻。年初時她定期健檢時發現罹患甲狀腺癌（零期），好友私下透露，當時徐若瑄一度無法接受哭喊：「怎麼會是我？」隨後在親友鼓勵下勇敢面對，在隔天住院火速接受治療。

據了解，徐若瑄罹患的甲狀腺癌長在喉嚨內零期癌，她因立刻住院配合醫療人員治療，目前已恢復健康。徐若瑄亦對傳媒透露，生病期間都有家人陪伴，各方面還是會很努力，但就不會再像以前衝的個性和拚命了！畢竟兒子還小，希望能夠努力健健康康陪他很久。

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徐若瑄患癌｜高齡懷孕捱300針保胎

曾自封「鋼鐵V」的徐若瑄，6年前以40歲之齡懷孕，屬高齡產婦，她憶述養胎辛酸史，形容是上天給她的考驗。一向好動的徐若瑄，為養胎卧床5個月，吃、喝、排便都在床上，一開始甚不習慣，「努力說服自己放下尊嚴」。

隨着胎兒日漸長大，徐若瑄更需要以「頭下腳上」的斜躺姿勢卧床，十分辛苦，當時為了生兒子吃盡苦頭，最後才平安誕下兒子 Dalton。

她坦言最怕打針，但為了保住胎兒，捱了300多針，「屁股打到幾乎快找不到不痛之處可再扎針」。Dalton平安出世後，徐若瑄因太久沒走路，雙腿肌肉無力，蹲下去之後站不起來，忍痛復健半年才恢復體力。

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徐若瑄患癌｜樂觀面對辛酸

面對考驗Vivian毫無怨言，她指自己不怕辛苦，一心只想兒子平安健康，亦驚訝母親無私的愛是如此堅定。回想一路走來的人生都不順遂，連懷孕也要受苦，徐若瑄都以樂觀面對；今次面對抗癌過程，她也跟朋友分享「天災人禍意外無可避免，好好過生活，不留遺憾。」

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