親子自助餐｜香港嘉里酒店自助餐第2位$11　人均$257起歎飛驒牛/波士頓龍蝦/長腳蟹

▲ 香港嘉里酒店自助餐第2位$11優惠。

【自助餐優惠/酒店Buffet/美食優惠/香港嘉里酒店】KKday推出一連串雙11優惠，今日（6日）有香港嘉里酒店自助餐第2位$11優惠，人均低至$257起，任食冰鎮海鮮、刺身，晚餐更有飛驒牛、波士頓龍蝦，有興趣的朋友切勿錯過！

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自助餐優惠｜嘉里酒店自助餐買一送一

香港嘉里酒店大灣咖啡廳推出「味遊日本之旅」自助晚餐，呈獻40多款日式美饌。精選推介包括長腳蟹、青口、海螺、日式刺身，熱葷有和牛牛舌、飛驒牛壽喜燒、日式鰻魚丼、浜燒扇貝等。星期五至日及公眾假期特別供應波士頓龍蝦、日式磯煮鮑魚、柚子鮟鱇魚肝、原片飛驒牛 （憑券換領）、日式和牛漢堡扒、飛驒牛壽司，更特設無限暢飲日式清酒。

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自助午餐選擇同樣豐富，包括麵包蟹、大蝦、海螺或蜆及青口等，自助早午餐增設長腳蟹。至於聖誕及新年自助餐更有聖誕火雞、威靈頓牛柳、香烤羊架、原隻脆皮乳豬等。

自助餐優惠｜嘉里酒店自助餐優惠詳情

開售日期：即日起至11月12日23:59

適用日期：2024年11月7日至2025年1月1日

地址：香港九龍紅磡灣紅鸞道38號3樓Big Bay Café大灣咖啡廳

【KKday 第2位$11】「味遊日本之旅」自助晚餐

用餐時間：18:00 – 21:30

優惠價：

星期一至四 $708+$11/2位，連服務費$861/2位，平均$430.5/位

（原價$1,558/2位）

星期五至日及公眾假期 $808+$11/2位，連服務費$981/2位，平均$490.5/位

（原價$1,778/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 第2位$11】國際美饌自助午餐，連汽水、果汁、咖啡及茶無限暢飲

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期一至五 $418+$11/2位，連服務費$513/2位，平均$256.5/位（原價$920/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 第2位$11】國際美饌自助早午餐，連指定氣泡酒、紅白酒、汽水、果汁、咖啡及茶無限暢飲

用餐時間：12:00 – 14:30

優惠價：

星期六至日及公眾假期 $598+$11/2位，連服務費$729/2位，平均$364.5/位（原價 $1,316/2位）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 7折】聖誕及新年自助午餐

用餐時間：12:00 – 15:30

優惠價：成人$502/位起（原價$999/位起）

預訂連結：【KKday網站】

【KKday 7折】聖誕及新年自助晚餐

用餐時間：12月26日及1月1日18:00–21:30，12月24–25日及31日18:00–22:00

優惠價：成人$662/位起（原價$1,307/位起）

預訂連結：【KKday網站】

（已包括原價加一服務費）

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