殘疾歧視丨殘奧雙金得主何宛淇疑遭銅鑼灣食肆歧視收「逐客令」　店員：我哋間餐廳冇位畀輪椅

【何宛淇/殘奧雙金/逐客/歧視】2024年巴黎殘奧硬地滾球雙金得主何宛淇，早前去銅鑼灣打算食泰菜時，卻疑因為坐輪椅慘遭職員白眼，被拒入內。她其後將事件放上網，並斥明明「仲有好多位」。

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何宛淇於其社交平台發文講述事件經過，指事發當天晚上，原來打算到銅鑼灣一間泰國菜餐廳光顧，儘管目測餐廳當時其實「冇乜幾多個客」，但她打算進一時卻竟遭職員拒絕，她更分享了職員疑似歧視的話語:

服務人員：我哋間餐廳冇位畀輪椅。『我：我部輪椅好細。』服務員：部輪椅會阻住大家行。『我：吓？正常埋枱，你仲有好多位。』

最後，何宛淇其後將事件放上網，交由網民去判斷誰是誰非，並標註「今時今日咁既服務態度點得?」。

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事件曝光後，何宛淇的遭遇引來不少網民為她大抱不平，並且湧到餐廳的社交平台留言大罵，「坐輪椅唔可以唔可以幫襯貴餐廳」、「點解輪椅人士唔可以入去餐廳食飯」、、「平機會見」

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2024年巴黎殘奧會雙金得主

港隊硬地滾球代表何宛淇，在2024年巴黎殘奧會的個人及混雙硬地滾球賽中得到金牌，而這次一舉奪冠，何宛淇隨即與身兼比賽助理的丈夫擁吻。賽後，她特別致謝教練和丈夫，形容金牌殊榮並不只是屬於自己，而是屬於一直在身邊幫助支持自己的人。

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2歲患罕見病 輪椅上展開不一樣人生

現年30歲的何宛淇在2歲時確診罕見病——脊髓肌肉萎縮症，令她不良於行，出入需以輪椅代步，讓她一度感到灰心失意，質疑自己為何不能像其他小朋友一樣能跑能跳，「我連跌了筆、倒杯水都要別人幫忙，自己想做的事都做不了」。直到初中，在一次機緣巧合下，宛淇接觸到硬地滾球運動，並在08年獲得教練賞識加入港隊，令她開創了不一樣的人生。

脊髓性肌肉萎縮症：每6千至1萬人中有一人患病

脊髓性肌肉萎縮症（Spinal Muscular Atrophy，簡稱SMA）屬罕見病的一種。據香港神經肌肉疾病學會資料顯示，估計每6,000至1萬名新生嬰兒中，就有一人受影響，是因遺傳疾病導致嬰兒死亡的主因。

病因是由於脊髓前角神經細胞（運動神經元）衰退，導致肌肉無力及萎縮。這些神經元調控人體的隨意肌肉，因此亦影響了患者步行、舉起手臂、移動頭部和頸部、呼吸及吞嚥等活動。

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