中小企｜議員再指有銀行Call loan　陳浩濂：續透過專組加強溝通

▲ 財經事務及庫務局副局長陳浩濂。（梁偉榮攝）

有立法會議員指，最近仍出現銀行向中小企Call loan情況。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，會繼續透過金管局及現有機制，加強銀行及中小企業的溝通。

陳浩濂今日在立法會回應有關協助企業渡過難關的口頭質詢。他表示，除了政府有決心幫助中小企，及透過不同的金融監管機構跟銀行業溝通外，亦十分著重「落地」做出效果，當局亦有應業界的回應，在今年8月成立「中小企融資專責小組」。

地產及建造界議員龍漢標及商界（第一）議員林健鋒關注銀行向中小企Call loan的情況。龍漢標指，金管局本周一在財經事務委員會時，表示已要求銀行不要採取順周期的措施，去加劇周期轉變，但實際上仍有銀行向本身有足夠覆蓋率的抵押品的中小企Call loan。

龍漢標續稱，雖然金管局副總裁表示，若遇到相關情況可轉交給他，但自己認為金管局高層不應浪費時間做這些事情，而是銀行應該落實有關指示。

林健鋒關注「中小企融資專責小組」幫助了多少中小企，有沒有銀行沒有跟指引辦事。

陳浩濂回應稱，若有相關個案，十分歡迎議員提交給金管局，他們會轉交給「中小企融資專責小組」，陳強調，小組其中一個工作就是加強銀行業及工商界的溝通，這段時間亦會舉辦不同會議，讓銀行界、工商界及金管局同事討論相關不同情況。

陳浩濂續指，除了專責小組外，當局本身亦有一個協調機制，機制在上月推出5項措施支援中小企，包括釋放銀行的資本去便利中小企的融資需求、預留專項資金去支持中小企、推出更多協助中小企轉型的信貸產品及服務。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】