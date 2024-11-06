  • 28°C
香港時間：2024116日 (三) 13:39

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中小企｜議員再指有銀行Call loan　陳浩濂：續透過專組加強溝通

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 23 分鐘前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

財經事務及庫務局副局長陳浩濂。（梁偉榮攝）

有立法會議員指，最近仍出現銀行向中小企Call loan情況。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，會繼續透過金管局及現有機制，加強銀行及中小企業的溝通。

陳浩濂今日在立法會回應有關協助企業渡過難關的口頭質詢。他表示，除了政府有決心幫助中小企，及透過不同的金融監管機構跟銀行業溝通外，亦十分著重「落地」做出效果，當局亦有應業界的回應，在今年8月成立「中小企融資專責小組」。

地產及建造界議員龍漢標及商界（第一）議員林健鋒關注銀行向中小企Call loan的情況。龍漢標指，金管局本周一在財經事務委員會時，表示已要求銀行不要採取順周期的措施，去加劇周期轉變，但實際上仍有銀行向本身有足夠覆蓋率的抵押品的中小企Call loan。

龍漢標續稱，雖然金管局副總裁表示，若遇到相關情況可轉交給他，但自己認為金管局高層不應浪費時間做這些事情，而是銀行應該落實有關指示。

林健鋒關注「中小企融資專責小組」幫助了多少中小企，有沒有銀行沒有跟指引辦事。

陳浩濂回應稱，若有相關個案，十分歡迎議員提交給金管局，他們會轉交給「中小企融資專責小組」，陳強調，小組其中一個工作就是加強銀行業及工商界的溝通，這段時間亦會舉辦不同會議，讓銀行界、工商界及金管局同事討論相關不同情況。

陳浩濂續指，除了專責小組外，當局本身亦有一個協調機制，機制在上月推出5項措施支援中小企，包括釋放銀行的資本去便利中小企的融資需求、預留專項資金去支持中小企、推出更多協助中小企轉型的信貸產品及服務。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

中小企融資｜吳傑莊︰有零星個案遭收緊按揭　相信非單純因物業估值減低所致
16:22 2024/08/20
中小企融資｜吳傑莊︰有零星個案遭收緊按揭　相信非單純因物業估值減低所致
中小企融資｜丘應樺稱暫無意重推中小企「百分百擔保」貸款計劃　若維持將對政府造成很大負擔
11:54 2024/08/24
中小企融資｜丘應樺稱暫無意重推中小企「百分百擔保」貸款計劃　若維持將對政府造成很大負擔

你可能感興趣

中小企融資｜吳傑莊︰有零星個案遭收緊按揭　相信非單純因物業估值減低所致
16:22 2024/08/20
中小企融資｜吳傑莊︰有零星個案遭收緊按揭　相信非單純因物業估值減低所致
中小企融資｜丘應樺稱暫無意重推中小企「百分百擔保」貸款計劃　若維持將對政府造成很大負擔
11:54 2024/08/24
中小企融資｜丘應樺稱暫無意重推中小企「百分百擔保」貸款計劃　若維持將對政府造成很大負擔
香港金融管理局 林健鋒 財經事務及庫務局 立法會 金融 銀行 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

徐若瑄患癌丨徐若瑄歷離婚再發現罹甲狀腺癌　接連遇不幸無奈直呼：為甚麼是我
徐若瑄患癌丨徐若瑄歷離婚再發現罹甲狀腺癌　接連遇不幸無奈直呼：為甚麼是我
家居意外｜家中煤氣爆炸好好先生全身9成燒傷　折返救妻後不治兒子泣訴：不敢告訴媽媽
家居意外｜家中煤氣爆炸好好先生全身9成燒傷　折返救妻後不治兒子泣訴：不敢告訴媽媽
急症室最長等候時間（11月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月06日 時間12:05）
徐若瑄患癌｜徐若瑄驚爆患甲狀腺癌　曾歷離婚連番打擊無法接受：「怎麼會是我？」【附甲狀腺癌常見症狀+成因】
徐若瑄患癌｜徐若瑄驚爆患甲狀腺癌　曾歷離婚連番打擊無法接受：「怎麼會是我？」【附甲狀腺癌常見症狀+成因】
台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥　日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀
台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥　日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀