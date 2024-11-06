啟德體育園｜據報啟德體藝館12.20辦測試騷　MIRROR、COLLAR參與

▲ 據報啟德體藝館12月20日辦測試騷。（資料圖片）

啟德體育園預計明年第一季啟用，政府將繼續舉辦測試賽及演練。據傳媒報道，園內可容納1萬人的啟德體藝館（室內體育館）下月20日將舉行場地演唱會測試，舉辦《CHILL เก่ง Music Festival》音樂會，演出者包括男團MIRROR、女團COLLAR等本地及泰國單位，或會安排數千觀眾入場。音樂會舉辦前會先舉辦球類測試賽。

啟德體育園設3個場館，分別是可容納5,000人的青年運動場、1萬人的體藝館及5萬人的主場館。翻查資料，ViuTV將於下月20日在體藝館舉辦《CHILL เก่ง Music Festival》大型音樂會，除了本地男團MIRROR及ERROR、女團COLLAR、組合「小塵埃」，亦有Bowkylion、Jeff Satur等多個泰國音樂團隊演出，但未有透露場地。

報道又指，體育園合約要求至少有5項測試項目，包括主場館及室內體育館各有一個體育及一個非體育項目，公眾場則會有一個體育項目，測試賽要如同正式活動舉辦，由賣票系統至人流、物流管理也要測試。場地測試將檢視人流管理、觀眾散場、觀眾不同時間乘車離開等情况。

香港國際七人欖球賽將於明年3月28至30日在啟德主場館舉行。主場館將於12月底才能竣工及要「執尾」，預計最快明年1月才會舉辦測試，屆時會從1萬人活動漸增至5萬人活動。

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