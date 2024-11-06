  • 28°C
香港時間：2024116日 (三) 13:40

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

啟德體育園｜據報啟德體藝館12.20辦測試騷　MIRROR、COLLAR參與

社會

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

據報啟德體藝館12月20日辦測試騷。（資料圖片）

啟德體育園預計明年第一季啟用，政府將繼續舉辦測試賽及演練。據傳媒報道，園內可容納1萬人的啟德體藝館（室內體育館）下月20日將舉行場地演唱會測試，舉辦《CHILL เก่ง Music Festival》音樂會，演出者包括男團MIRROR、女團COLLAR等本地及泰國單位，或會安排數千觀眾入場。音樂會舉辦前會先舉辦球類測試賽。

啟德體育園設3個場館，分別是可容納5,000人的青年運動場、1萬人的體藝館及5萬人的主場館。翻查資料，ViuTV將於下月20日在體藝館舉辦《CHILL เก่ง Music Festival》大型音樂會，除了本地男團MIRROR及ERROR、女團COLLAR、組合「小塵埃」，亦有Bowkylion、Jeff Satur等多個泰國音樂團隊演出，但未有透露場地。

報道又指，體育園合約要求至少有5項測試項目，包括主場館及室內體育館各有一個體育及一個非體育項目，公眾場則會有一個體育項目，測試賽要如同正式活動舉辦，由賣票系統至人流、物流管理也要測試。場地測試將檢視人流管理、觀眾散場、觀眾不同時間乘車離開等情况。

香港國際七人欖球賽將於明年3月28至30日在啟德主場館舉行。主場館將於12月底才能竣工及要「執尾」，預計最快明年1月才會舉辦測試，屆時會從1萬人活動漸增至5萬人活動。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

歌手 COLLAR Error Mirror 音樂會 運動 七人欖球賽 啟德體育園 演唱會 泰國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

徐若瑄患癌丨徐若瑄歷離婚再發現罹甲狀腺癌　接連遇不幸無奈直呼：為甚麼是我
徐若瑄患癌丨徐若瑄歷離婚再發現罹甲狀腺癌　接連遇不幸無奈直呼：為甚麼是我
家居意外｜家中煤氣爆炸好好先生全身9成燒傷　折返救妻後不治兒子泣訴：不敢告訴媽媽
家居意外｜家中煤氣爆炸好好先生全身9成燒傷　折返救妻後不治兒子泣訴：不敢告訴媽媽
急症室最長等候時間（11月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月06日 時間12:05）
徐若瑄患癌｜徐若瑄驚爆患甲狀腺癌　曾歷離婚連番打擊無法接受：「怎麼會是我？」【附甲狀腺癌常見症狀+成因】
徐若瑄患癌｜徐若瑄驚爆患甲狀腺癌　曾歷離婚連番打擊無法接受：「怎麼會是我？」【附甲狀腺癌常見症狀+成因】
台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥　日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀
台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥　日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀