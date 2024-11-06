星級家庭｜任達華攜妻女赴英領終身成就獎　名下30多個物業贈愛女讀全美最貴大學

▲ 影帝任達華是愛妻號兼好爸爸，在重要時刻當然要跟妻女分享！

【任達華/琦琦/任晴佳】影帝任達華日前攜同妻女赴英國倫敦出席電影節，並獲頒終身成就獎，一家三口穿上同款黑西裝赴會，盡顯高人一等身型；華哥事業成就超凡，而且投資有道，名下有30多個物業留給愛女，又供女兒入讀全美最貴大學，真是錫到燶！

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影帝任達華｜妻女見證下領終身成就獎

現年69歲的任達華縱橫影視圈近50年，獲取多個影帝殊榮，事業成就卓越，同時亦是愛妻號和好爸爸，他跟名模琦琦婚後育有20歲愛女任晴佳（Ella），一家三口關係融洽，日前華哥就在妻女陪同下，赴英國出席《第9屆倫敦東亞電影節》（The 9th London East Asia Film Festival），華哥更獲頒終身成就獎，認真可喜可賀！

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影帝任達華｜一家三口穿黑西裝盡顯名模架勢

在這個榮耀時刻，妻女當然要在現場見證，華哥一家同以黑色西裝登場，由於三人皆擁有六呎以上模特兒身高，穿起西裝有型有款，Ella還集合父母優點，42吋逆天長腿加精緻臉孔，甚有名模架勢，令人稱羨！Ella在社交平台上載全家福，並留言：「family first , congratulations on your incredible film and award dad, I love you!（家庭第一，爸爸，恭喜你出色的電影成就和獲獎，我愛你！）」

影帝任達華｜愛女Ella讀全美最貴大學

Ella除了是孝順女，更是品學兼優，原本在英國倫敦大學讀書的她，在今年初已轉到美國哥倫比亞大學升學，她曾分享媽咪琦琦到當地陪伴她的照片，並在學校前留倩影。美國哥倫比亞大學是世界知名學府，更是全美最貴大學，全年學費約51萬港元，不過以華哥的財力，Ella絕對讀得起有餘。

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影帝任達華｜名下30多個物業遍佈全球

華哥投資物業眼光獨到，向來喜歡買「磚頭」保值，由於經常周遊列國，所以物業遍佈世界各地，據知他擁有的物業超過30個，包括巴黎、曼哈頓、倫敦、新加坡、北京、上海、海南島等地，除了作度假之用，亦有投資放租，故有「娛圈樓王」之稱。

錫女兒錫到燶的他，會將名下30多個海外及香港物業留給女兒，而Ella亦早在兩歲時，已獲祖父送贈上海和維也納物業，小小年紀已擁有別人無法想像的財富，難怪網民指她是真正贏在起跑線，有樣有學歷，還有富爸爸！

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