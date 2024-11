星級家庭｜任達華攜妻女赴英領終身成就獎　名下30多個物業贈愛女讀全美最貴大學

▲ 影帝任達華是愛妻號兼好爸爸,在重要時刻當然要跟妻女分享!

【任達華/琦琦/任晴佳】影帝任達華日前攜同妻女赴英國倫敦出席電影節,並獲頒終身成就獎,一家三口穿上同款黑西裝赴會,盡顯高人一等身型;華哥事業成就超凡,而且投資有道,名下有30多個物業留給愛女,又供女兒入讀全美最貴大學,真是錫到燶!

影帝任達華|妻女見證下領終身成就獎

現年69歲的任達華縱橫影視圈近50年,獲取多個影帝殊榮,事業成就卓越,同時亦是愛妻號和好爸爸,他跟名模琦琦婚後育有20歲愛女任晴佳(Ella),一家三口關係融洽,日前華哥就在妻女陪同下,赴英國出席《第9屆倫敦東亞電影節》(The 9th London East Asia Film Festival),華哥更獲頒終身成就獎,認真可喜可賀!

影帝任達華|一家三口穿黑西裝盡顯名模架勢

在這個榮耀時刻,妻女當然要在現場見證,華哥一家同以黑色西裝登場,由於三人皆擁有六呎以上模特兒身高,穿起西裝有型有款,Ella還集合父母優點,42吋逆天長腿加精緻臉孔,甚有名模架勢,令人稱羨!Ella在社交平台上載全家福,並留言:「family first , congratulations on your incredible film and award dad, I love you!(家庭第一,爸爸,恭喜你出色的電影成就和獲獎,我愛你!)」

影帝任達華|愛女Ella讀全美最貴大學

Ella除了是孝順女,更是品學兼優,原本在英國倫敦大學讀書的她,在今年初已轉到美國哥倫比亞大學升學,她曾分享媽咪琦琦到當地陪伴她的照片,並在學校前留倩影。美國哥倫比亞大學是世界知名學府,更是全美最貴大學,全年學費約51萬港元,不過以華哥的財力,Ella絕對讀得起有餘。

影帝任達華|名下30多個物業遍佈全球

華哥投資物業眼光獨到,向來喜歡買「磚頭」保值,由於經常周遊列國,所以物業遍佈世界各地,據知他擁有的物業超過30個,包括巴黎、曼哈頓、倫敦、新加坡、北京、上海、海南島等地,除了作度假之用,亦有投資放租,故有「娛圈樓王」之稱。

錫女兒錫到燶的他,會將名下30多個海外及香港物業留給女兒,而Ella亦早在兩歲時,已獲祖父送贈上海和維也納物業,小小年紀已擁有別人無法想像的財富,難怪網民指她是真正贏在起跑線,有樣有學歷,還有富爸爸!

