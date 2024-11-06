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CHANEL香港時裝騷︱影帝周潤發潮爆現身時裝騷　首回應「大腿有腫瘤」傳言：再大要入院

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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影帝周潤發潮爆現身時裝騷　首回應「大腿有腫瘤」傳言：再大要入院

【周潤發／腫瘤／跑步／皮下肉球／CHANEL時裝騷】發哥首回應身上生腫瘤傳言！昨日（11月5日），影帝周潤發携發嫂sweet爆現身CHANEL時裝騷，回應記者提問時提到早前被網民發現身上疑似有乒乓波大的「腫瘤」，更表示「再大就要入院」。

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國際名牌CHANEL在11月5日於香港知專設計學院（HKDI）舉行2024/25早春度假系列時裝展，分為早、晚兩場舉行。到晚上第二場，影帝周潤發頭戴畫家帽、身穿白恤、黃黑配色冷衫外套兼打呔，與發嫂一同壓軸登場，即成為全晚焦點。同時，劉嘉玲、徐濠縈、陳法拉，及韓國巨星權志龍（G-Dragon）、台灣藝人陳柏霖等，都有出席活動。

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發哥坦言自己久未出席時裝騷，又心情大好地反問記者是否覺得他打扮似學者，隨後笑指自己其實是「跑步教授」，透露本月將在機場跑10公里賽、明年還會參加渣打馬拉松。不過，發哥稱現時自己體力能應付每日跑8至10公里，跑半馬已是極限：「跑全馬死得」。

CHANEL香港時裝騷︱發哥首回應「大腿有腫瘤」傳言

談到跑步話題，發哥早前曾被網民拍攝到大腿及手臂處有數粒乒乓波大的肉球凸起，被傳疑似腫瘤，引發健康疑慮。而發哥在時裝騷上首次回應記者相關提問，開玩笑說「我自己搵個搥揼到腫咗，哈！成日跑到腫咪揼囉，揼舒服嘛！之後搵啲紅花油捽兩捽就會散，好簡單。」

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發哥還稱，可以接受手腳腫到似乒乓波大；但如似網球就要入院，似菠蘿就入急症室。之後表示，網民可能有白內障看不清，强調那些肉球其實只是皮下脂肪，不影響跑步，「有啲氣谷住係度！」，類似男士易患的小腸氣，只要跑完步就沒事。接著繼續開玩笑讓大家監督，表示如果大家見到他手腳腫得像菠蘿，就代表他一年沒有跑步。

同場加映：小腸氣症狀及成因

香港港安醫院-司徒拔道外科專科醫生曾撰文指出，小腸氣又名「疝氣」或「脫腸」，常見於男性。男性患病機會較高，其內臟，多數是小腸，個別個案為大腸，甚至是膀胱，從腹壁突出，形成腫塊。

較輕微的小腸氣症狀並不明顯 ，突出來的腫塊若隱若現，有些病人更是腹腔受壓時，小腸氣問題才會顯露。例如咳嗽、用力如廁、運動（可引起腹部壓力增加的運動，如舉重）、長時間站立等等……總之「谷住度氣」、下腹受壓，腹腔便會突起如半球狀的腫塊、大腿內側腫脹，甚至腹部劇痛、作嘔，都有機會是患上小腸氣。

不過，當患者躺下來時，或搓揉突出的部位，腫塊又會自行消失，很多人都掉以輕心。惟大部分小腸氣都不會自行痊癒，也無法服藥治療，需手術處理。如不治療，小腸氣有機會愈變愈大，突出來的器官一旦「卡」住，會影響腸道暢通和血液供應，有機會導致腸梗塞或腸臟壞死等嚴重併發症。

同場加映：4大健身貼士防疝氣

外科專科醫生劉卓靈曾接受TOPick訪問時指出，以往小腸氣問題多出現在老年人身上，主要因為腹部肌肉開始老化，導致腹壁變得薄弱鬆弛；但現今流行健身運動，如舉啞鈴、划艇、捲腹、深蹲等，若動作不正確及過分用力，都容易增加腹腔壓力，導致體內器官或組織跌出腹壁進入腹壁的缺口，令小腸突出，形成疝氣。

疝氣早期病徵不明顯，病情輕微者可能只有在站立或咳嗽時，皮下才會凸出一團軟組織在腹股溝，患者可能只要躺下，就不再感到疼痛，由於病徵對患者的生活質素不會有太大影響，所以不少人也會忽略其嚴重性。

劉卓靈建議，市民應避免過分用力做運動，尤其是針對腹部的運動要適可而止，不應重複做多次，假如開始出現病徵及疼痛，應該立即找醫生診治。

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