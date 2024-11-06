消委會火腿推介｜消委會評測30款火腿及火雞片　逾9成高鈉2款含塑化劑　推薦7款高分安全名單

▲ 消委會評測30款火腿及火雞片，逾9成高鈉2款含塑化劑，推薦7款高分安全名單。

【消委會／火腿/火雞片／加工肉類】不少港人喜愛吃火腿及火雞片等加工肉類。惟消委會曾測試30款火腿及火雞片，發現逾9成高鈉，2款檢出微量塑化劑。為此，TOPick整理出7款高分安全名單，供大家參考。

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消委會火腿推薦｜7款高分安全火腿及火雞片

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消委會火腿推介2024｜逾9成屬高鈉

消委會從超市、百貨公司、食品店等地方搜集了23款火腿和7款火雞片樣本，就樣本的安全及營養素含量進行測試，同時檢視了產品包裝資料。

根據食安中心的資料，每100克固體食物含超過600毫克鈉，屬於「高鈉」食物。結果發現，以每100克計，火腿樣本的平均鈉含量為937毫克，而火雞片樣本的平均鈉含量為888毫克；逾9成（28款）樣本屬「高鈉」，包括759阿信屋、超值牌、金妹牌上榜，其中759阿信屋一款食4片即超標，長期進食會增加高血壓的風險。

消委會火腿推薦2024｜2款樣本含塑化劑

此外，全部樣本亦檢出防腐劑、護色劑硝酸鹽或亞硝酸鹽，含量均沒有超出本港的法例規定。另結果顯示，2款檢出微量塑化劑，包括「超值牌」火腿片及「喜得佳」三文治火腿，檢出量分別為每公斤0.10及0.12毫克，遠低於食安中心訂定的DEHP安全行動水平（每公斤1.5毫克）。

消委會提醒消費者，不應以火腿及火雞片等加工肉類作為吸收蛋白質的主要來源，以免因攝入過量鈉而增加患高血壓的風險；而加工肉類已被國際癌症研究機構歸類為「令人類致癌」（即第1組物質），長期攝入過量恐增患癌風險。

消委會火腿評測｜10款火腿及火雞片低脂之選

另外，根據食安中心的資料，每100克食物含超過20克總脂肪，屬「高脂」食物。消委會在是次測試中，發現有10款火腿及火雞片樣本屬「低脂」，沒有樣本屬於「高脂」。

10款火腿及火雞片低脂之選名單如下：

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檢測結果顯示，火腿樣本的平均總脂肪含量為4.4克/100克；火雞片樣本的平均總脂肪含量為3.2克/100克。比起過往測試的午餐肉平均總脂肪含量18克/100克，火腿及火雞片平均總脂肪含量明顯較低。

消委會指出，是次測試的樣本中，以「City'super」Salaisons Bentz French Smoked Cooked Ham with Rind Half Cut的總脂肪及飽和脂肪酸含量最高，分別達13.3克/100克及4.36克/100克。最低為「荷美爾」Natural Choice Oven Roasted Deli Turkey，總脂肪僅含0.7克/100克，飽和脂肪酸僅含0.214克/100克，兩者相差甚遠。

消委會表示，長期過量攝入高脂肪食物，會增加患上多種疾病，如心臟病、肥胖病、高血壓、糖尿病及某些癌症的風險。另外，飽和脂肪酸屬於壞脂肪酸，長期過量攝入會增加血液中的壞膽固醇，影響心臟健康。

資料來源：消委會

*資料源自本港消委會第542期《選擇》月刊，產品售價及品質或有變更。

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