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徐若瑄患癌｜病癒影響喉內肌群要重新學發聲　 徐若瑄為母則強：我哪有那麼容易被打敗

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 14 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

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徐若瑄證實患甲狀腺癌零期，「鋼鐵V」於IG報平安。

【徐若瑄患癌/甲狀腺癌】台灣女星徐若瑄被爆罹患甲狀腺癌零期，經過治療後她已經康復，今日（11月6日）徐若瑄透過IG報平安：「我現在很好喔！」，帖文中更透露復康過程。

徐若瑄患癌｜家族遺傳癌症基因

徐若瑄貼出一張單人照，她透露正身處新竹，當地風好大，她一時感觸寫道：「生活有風有雨，天災人禍意外也無可避免，就算逆風路微微顛簸，每一天我們都要好好過生活，微笑的繼續前進 ，不留遺憾。」

接著徐若瑄分享其抗癌之路，她稱一直很養生和有運動習慣，亦很注重飲食營養和均衡，惟由於家族遺傳的基因，徐若瑄全家均定期進行體檢，才得以提早發現患癌並且治療。

正於台灣新竹的徐若瑄於社交網報平安。（取自instagram）

徐若瑄患癌｜重新學唱歌

「鋼鐵V」強調不易被擊到：「特別是孩子還小，我會健健康康的陪他很久，為母則強 ，我哪有那麼容易被打敗。」

另外，徐若瑄感謝所有醫療團隊的照顧兼直言：「我覺得自己很幸運，感謝天」，她更提醒大家要定期做健檢，面對問題亦要正面樂觀，就會有堅強勇敢的信念。

徐若瑄解釋完成手術後的2、3個月內不適合演出，畢竟手術的位置在喉嚨裡，她亦配合醫生的叮嚀，努力做復康療程：

我很努力做喉嚨的復健
勤按摩、物理治療 讓它能早點不麻
早點康復才能再好好唱歌給大家聽
傷口癒合之後開始上唱歌課
因為喉內肌群的有些位置改變
花了一些時間 把每一首歌
一首一首的重新找到新的發聲位置，不斷練習

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徐若瑄患癌｜術後返新加坡陪兒子兼休養

康復過後，徐若瑄順利完成幾場演出，包括澳門的演出、新專輯享聽會、東京和Misia為花蓮的震災演出、高雄小野麗莎老師的35週年巡迴演出等，近日她也正如火如荼進行電影的宣傳。

最後，徐若瑄想跟身邊的「小天使」說：

別擔心，我現在很好喔
我知道你們都會接住我
也謝謝所有關心的朋友
我們都要平安健康，快樂幸福

去年經歷婚變的徐若瑄罹患癌症，當接受完治療後，她透露立即飛返新加坡陪伴兒子兼休養，希望抽多點時間待在家人身邊。

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