特朗普當選｜特朗普不可不知13件事　童年超頑皮/曾歷6次破產/牛扒愛食全熟

▲ 美國總統大選2024，共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）宣布勝選。

【美國總統大選2024/美國大選結果/特朗普】美國總統大選，78歲的共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布勝選，相隔4年再度入主白宮。TOPick整合特朗普鮮為人知的13件事，一起了解這位狂人總統。

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特朗普當選｜1. 特朗普有德國及蘇格蘭血統

特朗普1946年6月14日出生於美國紐約市皇后區一個德國移民家庭。其祖父16歲時離開德國家鄉，前往美國紐約定居，特朗普的父親弗雷德·特朗普（Fred Trump）亦出生於紐約市，母親則來自蘇格蘭，因此特朗普擁有德國及蘇格蘭血統。2019年，特朗普在G7峰會上與時任德國總理默克爾會談，期間提到自己「流著德國人的血（I have German in my blood）」。

▲ 特朗普童年照片。（網上圖片）

特朗普當選｜2. 特朗普童年曾讀軍校

特朗普在家中排行第四，有兩個姐姐、一個哥哥及一個弟弟。特朗普父母對孩子的管教十分嚴格，禁止他們說髒話或給別人起外號。據悉特朗普童年時相當頑皮，13歲時他被父母送到紐約軍事學院，以改善行為問題。

特朗普當選｜3. 特朗普年輕時是運動健將

特朗普在讀書時期是運動健將，曾擔任學校棒球隊隊長。此外，欖球、足球、籃球都是他擅長的體育項目。

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特朗普當選｜4. 特朗普學歷

特朗普的父親為美國著名地產商，特朗普曾先後入讀福坦莫大學及沃頓商學院，在大學畢業後進入父親的公司工作。

特朗普當選｜5. 特朗普是地產賭場大亨

《華爾街日報》報道，特朗普於1970年代中期向父親借1百萬美元起家，他早期曾於曼哈頓區西面購入1片75英畝的土地，及聯同凱悅酒店集團收購當時曼哈頓的准將酒店（Commodore Hotel），改建成現時的紐約君悅酒店（Grand Hyatt New York）。

特朗普於80年代風光一時，於1981年成立特朗普集團繼續發展房地產，在80年代後期，他已持有3個賭場、1間酒店，1幢位於紐約的「特朗普大廈」及已於92年停運的「特朗普快線航空」（Trump Shuttle）。他的事業更令其於1989年登上《時代》雜誌封面。

▲ 特朗普年輕顔值超高。（網上圖片）

特朗普當選｜6. 特朗普曾6度破產

90年代初期，由於房地產業不景氣，特朗普收入大減致債台高築，特朗普及其公司曾於1990年負債34億美元，及後他續一清還債務，開始陸續收回被銀行監管的房地產。

不過在2004年，特朗普的酒店及賭場飯店破產。2009年，受到次按危機影響，他的特朗普娛樂休閒公司（Trump Entertainment Resorts Holdings）面臨倒閉，他和女兒退出董事會；及後特朗普娛樂休閒公司售給富商Carl Icahn。

特朗普當選｜7. 特朗普是電視明星

根據《BBC》報道，特朗普曾於1996年參演情境喜劇《天才保姆》（The Nanny），亦客串過《小鬼當家2紐約迷途》（Home Alone 2）及《百厭星樂園》（The Little Rascals）等電影。

特朗普於2004年成為電視節目《飛黃騰達》（The Apprentice，又譯《誰是接班人》）的主持及監製，亦因此聲名大躁。特朗普在節目每集尾聲都會至少開除一名參賽者，並說「You are fired!（你被開除了！）」，成為全球觀眾津津樂道的金句。

▲ 特朗普曾客串電影《小鬼當家2紐約迷途》（Home Alone 2）。（劇照）

特朗普當選｜8. 特朗普曾歷3次婚姻

特朗普曾經歷過3次婚姻，而且3位妻子都是模特兒、名人，眼光十足。特朗普的第一任元配為伊雲娜（Ivana Trump）是社交名媛及前模特兒。兩人於1977年結婚，伊雲娜為特朗普誕下3名子女，長子小特朗普 （Donald Trump Jr.）、長女伊萬卡 （Ivanka Trump）及二子艾瑞克 （Eric Trump）。

特朗普與伊雲娜於1992年離婚，其後與美國演員、電視名人梅普爾斯（Marla Maples）在1993年結婚。兩人育有一女蒂凡尼（Tiffany Trump）。不過，兩人的婚姻只維持6年，於1999年離婚。

特朗普的現任妻子梅拉尼婭（Melania Trump）出身自斯洛文尼亞，她為一圓模特兒之夢而放棄建築系學位，從家鄉到美國發展。特朗普在1998年邂逅比他年輕24歲的梅拉尼婭，兩人於2005年結婚。

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特朗普當選｜9. 特朗普愛吃垃圾食物

特朗普出名愛吃快餐，前競選經理萊萬多夫斯基（Corey Lewandowski）和副手博西（David Bossie）曾出書，提及特朗普最愛的「三寶」是肯德基（KFC）、麥當勞（McDonald's）、及達美樂（Domino's Pizza）。除此之外，特朗普亦愛飲健怡可樂，他於2017年接受媒體訪問時表示，他會用辦公室内的紅色掣通知白宮管家為其送來一杯可樂。

▲ 特朗普愛吃快餐店食物。

特朗普當選｜10. 特朗普愛吃全熟牛扒

特朗普喜歡吃全熟牛扒，特別是紐約客牛排（New York Strip），並配搭番茄醬。

特朗普當選｜11. 特朗普滴酒不沾

據悉，特朗普的哥哥小佛瑞德（Fred Trump Jr.）長期酗酒，1981年因酒精中毒死亡，終年42歲。自此，特朗普滴酒不沾，他在2018年出席聯合國大會午宴時，更使用可樂代替紅酒來向各國領袖祝酒。特朗普亦禁止自己子女飲酒、吸煙和吸毒。

特朗普當選｜12. 特朗普每天只睡4小時

曾在特朗普家工作長達30年的管家Anthony Senecal接受《紐約時報》訪問時指，特朗普每天只睡4小時，黎明便會起床看報紙打球，接着便會展開一天的工作。

▲ 特朗普7月13日在賓夕法尼亞州出席競選活動造勢遭槍擊。（法新社）

特朗普當選｜13. 特朗普喜歡戴紅色長領呔

特朗普作為男性政客，衣著離不開穩重的西裝，但因他喜歡戴紅色而有點過長的領呔，加上喜歡戴MAGA風格的美國貨車司機帽，在衣著品味也建立了個人特色。

▲ MAGA風格的貨車司機帽，被特朗普捧紅。

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