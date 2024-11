特朗普當選｜特朗普不可不知13件事　童年超頑皮/曾歷6次破產/牛扒愛食全熟

▲ 美國總統大選2024,共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump)宣布勝選。

【美國總統大選2024/美國大選結果/特朗普】美國總統大選,78歲的共和黨總統候選人特朗普(Donald Trump,又譯川普)宣布勝選,相隔4年再度入主白宮。TOPick整合特朗普鮮為人知的13件事,一起了解這位狂人總統。

最新影片:

特朗普當選|1. 特朗普有德國及蘇格蘭血統

特朗普1946年6月14日出生於美國紐約市皇后區一個德國移民家庭。其祖父16歲時離開德國家鄉,前往美國紐約定居,特朗普的父親弗雷德·特朗普(Fred Trump)亦出生於紐約市,母親則來自蘇格蘭,因此特朗普擁有德國及蘇格蘭血統。2019年,特朗普在G7峰會上與時任德國總理默克爾會談,期間提到自己「流著德國人的血(I have German in my blood)」。

▲ 特朗普童年照片。(網上圖片)

特朗普當選|2. 特朗普童年曾讀軍校

特朗普在家中排行第四,有兩個姐姐、一個哥哥及一個弟弟。特朗普父母對孩子的管教十分嚴格,禁止他們說髒話或給別人起外號。據悉特朗普童年時相當頑皮,13歲時他被父母送到紐約軍事學院,以改善行為問題。

特朗普當選|3. 特朗普年輕時是運動健將

特朗普在讀書時期是運動健將,曾擔任學校棒球隊隊長。此外,欖球、足球、籃球都是他擅長的體育項目。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

特朗普當選|4. 特朗普學歷

特朗普的父親為美國著名地產商,特朗普曾先後入讀福坦莫大學及沃頓商學院,在大學畢業後進入父親的公司工作。

特朗普當選|5. 特朗普是地產賭場大亨

《華爾街日報》報道,特朗普於1970年代中期向父親借1百萬美元起家,他早期曾於曼哈頓區西面購入1片75英畝的土地,及聯同凱悅酒店集團收購當時曼哈頓的准將酒店(Commodore Hotel),改建成現時的紐約君悅酒店(Grand Hyatt New York)。

特朗普於80年代風光一時,於1981年成立特朗普集團繼續發展房地產,在80年代後期,他已持有3個賭場、1間酒店,1幢位於紐約的「特朗普大廈」及已於92年停運的「特朗普快線航空」(Trump Shuttle)。他的事業更令其於1989年登上《時代》雜誌封面。

▲ 特朗普年輕顔值超高。(網上圖片)

特朗普當選|6. 特朗普曾6度破產

90年代初期,由於房地產業不景氣,特朗普收入大減致債台高築,特朗普及其公司曾於1990年負債34億美元,及後他續一清還債務,開始陸續收回被銀行監管的房地產。

不過在2004年,特朗普的酒店及賭場飯店破產。2009年,受到次按危機影響,他的特朗普娛樂休閒公司(Trump Entertainment Resorts Holdings)面臨倒閉,他和女兒退出董事會;及後特朗普娛樂休閒公司售給富商Carl Icahn。

特朗普當選|7. 特朗普是電視明星

根據《BBC》報道,特朗普曾於1996年參演情境喜劇《天才保姆》(The Nanny),亦客串過《小鬼當家2紐約迷途》(Home Alone 2)及《百厭星樂園》(The Little Rascals)等電影。

特朗普於2004年成為電視節目《飛黃騰達》(The Apprentice,又譯《誰是接班人》)的主持及監製,亦因此聲名大躁。特朗普在節目每集尾聲都會至少開除一名參賽者,並說「You are fired!(你被開除了!)」,成為全球觀眾津津樂道的金句。

▲ 特朗普曾客串電影《小鬼當家2紐約迷途》(Home Alone 2)。(劇照)

特朗普當選|8. 特朗普曾歷3次婚姻

特朗普曾經歷過3次婚姻,而且3位妻子都是模特兒、名人,眼光十足。特朗普的第一任元配為伊雲娜(Ivana Trump)是社交名媛及前模特兒。兩人於1977年結婚,伊雲娜為特朗普誕下3名子女,長子小特朗普 (Donald Trump Jr.)、長女伊萬卡 (Ivanka Trump)及二子艾瑞克 (Eric Trump)。

特朗普與伊雲娜於1992年離婚,其後與美國演員、電視名人梅普爾斯(Marla Maples)在1993年結婚。兩人育有一女蒂凡尼(Tiffany Trump)。不過,兩人的婚姻只維持6年,於1999年離婚。

特朗普的現任妻子梅拉尼婭(Melania Trump)出身自斯洛文尼亞,她為一圓模特兒之夢而放棄建築系學位,從家鄉到美國發展。特朗普在1998年邂逅比他年輕24歲的梅拉尼婭,兩人於2005年結婚。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

特朗普當選|9. 特朗普愛吃垃圾食物

特朗普出名愛吃快餐,前競選經理萊萬多夫斯基(Corey Lewandowski)和副手博西(David Bossie)曾出書,提及特朗普最愛的「三寶」是肯德基(KFC)、麥當勞(McDonald's)、及達美樂(Domino's Pizza)。除此之外,特朗普亦愛飲健怡可樂,他於2017年接受媒體訪問時表示,他會用辦公室内的紅色掣通知白宮管家為其送來一杯可樂。

▲ 特朗普愛吃快餐店食物。

特朗普當選|10. 特朗普愛吃全熟牛扒

特朗普喜歡吃全熟牛扒,特別是紐約客牛排(New York Strip),並配搭番茄醬。

特朗普當選|11. 特朗普滴酒不沾

據悉,特朗普的哥哥小佛瑞德(Fred Trump Jr.)長期酗酒,1981年因酒精中毒死亡,終年42歲。自此,特朗普滴酒不沾,他在2018年出席聯合國大會午宴時,更使用可樂代替紅酒來向各國領袖祝酒。特朗普亦禁止自己子女飲酒、吸煙和吸毒。

特朗普當選|12. 特朗普每天只睡4小時

曾在特朗普家工作長達30年的管家Anthony Senecal接受《紐約時報》訪問時指,特朗普每天只睡4小時,黎明便會起床看報紙打球,接着便會展開一天的工作。

▲ 特朗普7月13日在賓夕法尼亞州出席競選活動造勢遭槍擊。(法新社)

特朗普當選|13. 特朗普喜歡戴紅色長領呔

特朗普作為男性政客,衣著離不開穩重的西裝,但因他喜歡戴紅色而有點過長的領呔,加上喜歡戴MAGA風格的美國貨車司機帽,在衣著品味也建立了個人特色。

▲ MAGA風格的貨車司機帽,被特朗普捧紅。

更多美國大選相關報道:

特朗普當選|特朗普家族再做「第一家庭」 美麗女兒去咗邊?細仔2米高超吸睛

美國大選2024︱賀錦麗背景揭秘出身高學歷家庭 49歲遇真愛女強人成兩孩繼母

美國大選2024|賀錦麗愛穿白色套裝有原因 特朗普司機帽成市場熱賣

美國大選2024|特朗普17歲「餅印」靚孫女曾站台助選 才貌兼備曾為學校奪高爾夫球冠軍

美國大選2024|《阿森一族》再度神預言 24年前預測賀錦麗成美國首位女總統?

下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】