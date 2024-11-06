DNA鑑定｜上海媽媽誕黑皮膚男嬰 超錯愕澄清：沒去過非洲

【產子／黑皮膚／產前產後/DNA】BB顏色惹綠帽疑雲！上海一名媽媽誕下男嬰後，驚見兒子竟是黑色膚色，令在場爸爸亦不禁臉色一變。媽媽見狀亦錯愕不已，強調自己「不認識非洲朋友」，護士亦撇清關係，指絕對不會抱錯。

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綜合內媒報道，上海30多歲媽媽日前於醫院剖腹產，順利誕下一名男嬰，結果護士將嬰兒抱到大家面前時，卻驚覺孩子竟是黑色膚色，一旁陪產的爸爸喜悅表情瞬間變得複雜，而媽媽見到兒子膚色後亦大感驚訝，強調自己懷孕期間沒有去過非洲，甚至到現在都沒吃過非洲菜，更不認識任何一位非洲朋友。

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綠帽疑雲｜網民1原因建議做親子鑑定

醫生及護士感到驚訝的同時，亦澄清指孩子從出生開始，便一直在她們視野中，絕不會有抱錯的情況。事件一出隨即引起網民熱議，部分網民認為新生嬰兒膚色變化十分常見，隨著成長很可能會逐漸變得正常，不過亦有人認為，假如夫妻間會因這件事出現信任的情況，不如進行一次親子鑑定，以確認孩子是否為親生。

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綠帽疑雲｜孕婦飲食5大迷思

不少人認為，懷孕飲食可能會影響媽媽及嬰兒慮色及健康，台灣營養師李其昀早前在其Facebook專頁曾指出，很多孕婦都對孕期飲食有不同疑問，例如孕期該吃甚麼、不該吃甚麼等，坊間亦有很多不同說法，而他站在營養學角度，拆解以下5個孕婦飲食迷思：

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