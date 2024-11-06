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糖尿病｜父患糖尿病擁超強遺傳基因　醫學博士教1控糖飲食法遠離糖尿病逆齡8歲【附控糖飲食3大原則】

都市病

撰文： 黃堯姿

發布時間： 6 小時前

最後更新： 2 小時前

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【糖尿病／低碳飲食／低糖／生酮/逆齡】飲食可以預防疾病，甚至能夠逆轉健康！美國自然醫學博士陳俊旭雖然有家族糖尿病病史，但已經年過55歲的他，血糖指數仍然控制得宜，甚至連生理年齡亦能逆轉，實在讓人好奇他健康背後的秘密！

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糖尿病｜無懼病史 成功控糖逆齡

台灣第一位擁有「美國自然醫學醫生」執照的專家陳俊旭，在台灣健康節目《小麥的健康筆記》分享自己控糖的飲食法，以及多年來控糖成功的秘密。他有家族糖尿病病史，父親在39歲時已經患有糖尿病。今年已年過50的陳俊旭，理應有很高患病的機率，但近年做體檢報告的結果還是安然無恙，各項指數仍在正常範圍內。他甚至曾經公開自己做生理年齡測試的報告結果，當年48歲的他，生理年齡只有40歲，實在讓人羨慕。

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糖尿病｜3大飲食原則控糖 遠離慢性病

陳俊旭公開多年來控制糖尿病和遠離慢性病的秘密，就在於採取低碳低糖飲食法。他飲食控制的目標是抑制糖尿病發生，所以他嚴格管控淨碳的攝取，每天的碳水化合物攝取量會盡量控制在30克以下；他平日除了嚴格控制澱粉質攝取和水果，亦會注意蛋白質攝取，以肉類不超過每公斤體重2克為標準，否則攝取過量蛋白質亦會升高胰島素，增加糖尿病風險。

一日必須吃足三餐？陳俊旭卻另有見解，他指出，每天2餐的熱量其實已經足以支撐一天的活動量，所以他偶然會跳過1餐不吃，這方法能夠幫助身體燃燒脂肪轉化為能量，更有效控制體重和血糖，低碳低糖人士非常適合。

糖尿病｜推薦3類人嘗試低碳低糖飲食

到底這些飲食方法是否人人適用？陳俊旭建議，採取任何飲食法前必須衡量自己的身體狀況，盲目跟風未必對身體有好處。針對低碳低糖飲食法，他建議3類人可以一試，尤其是有肥胖或糖尿病基因，他非常推薦採用「淨碳30」，能夠讓身體不再燃燒葡萄糖作為能量來源，感覺整個身體變得健康，降低患上糖尿病的風險，而且「腦力和體力猶如進入巔峰狀態」。

  • 一般健康人士：中糖飲食+大量體能活動
  • 運動量低人士：中低糖飲食
  • 40、50歲、患糖尿病、肥胖：低糖飲食、「淨碳30」飲食

糖尿病｜糖尿病初期患者多無症狀 多靠體檢意外發現

台灣嘉義基督教醫院家醫科安欣瑜醫生曾Facebook專頁指出，若出現以下7大徵兆人士，其實已屬於糖尿病高危人士，應要特別小心：

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糖尿病｜4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

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