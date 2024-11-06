香港歷史博物館獲夢周文教基金會捐贈藏品　展出中國早期精品影像

▲ 在「回望——夢周文教基金會早期中國影像藏品展」的展品可見，曾在19世紀掀起社交風潮、僅有名片大小的「名片照」。

香港歷史博物館獲夢周文教基金會慷慨捐贈24,000多件彌足珍貴的中國影像藏品，其中大部分為清朝末年至民國初年的照片，是罕見有關中國影像的全面收藏，亦是香港歷史博物館首次獲得數量如此龐大的中國影像藏品捐贈。

博物館即日起舉辦「回望——夢周文教基金會早期中國影像藏品展」展示其中逾500件精品影像。博物館並將專題展覽廳命名為「夢周歷史影像及文化館」，以展示夢周影像藏品及與中國歷史文化有關的展覽。

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▲ 「回望——夢周文教基金會早期中國影像藏品展」藏品捐贈及展廳命名暨展覽開幕典禮，（左起）香港歷史博物館總館長張銳森、夢周文教基金會代表張頌仁、張啟慧、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、 博物館諮詢委員會主席蘇彰德教授和署理康樂及文化事務署署長譚美兒主持「夢周歷史影像及文化館」揭牌儀式。

通過文物說好中國故事



「回望——夢周文教基金會早期中國影像藏品展」藏品捐贈及展廳命名暨展覽開幕典禮在日前已於香港歷史博物館舉行。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄在典禮上致辭時表示，這批稀有、完整和豐富的影像藏品是夢周文教基金會多年來在各地努力搜集而得的成果。他期望基金會的無私捐贈，以及推動中國文化的熱誠，能鼓勵更多人捐贈與中國文化歷史相關的文物，通過文物說好中國故事。



夢周文教基金會代表張頌仁表示：「夢周歷史影像及文化館」與捐贈成事，承蒙香港歷史博物館歷屆館長與衆多館員多年的專業努力。諸公為歷史傳薪孜孜於斯，廣益社會，可敬可佩，實深銘感。



其他主禮嘉賓包括夢周文教基金會代表張啟慧和張頌仁、博物館諮詢委員會主席蘇彰德教授、署理康樂及文化事務署（康文署）署長譚美兒和香港歷史博物館總館長張銳森。

▲ 攝於180年前的澳門南灣照片，是現存最早的中國影像照片之一。

展品大部分未曾公開展出



是次展覽的精品影像，大部分均未曾公開展出，內容涵蓋第二次鴉片戰爭、洋務運動、甲午戰爭、八國聯軍入侵及日俄戰爭等重要歷史事件；也有清末民初的城市景觀、歷史建築、百姓生活，以及反映早期攝影術發展的各種攝影材質及不同格式的照片等。



精選展品包括攝於180年前的澳門南灣照片，是現存最早的中國影像照片之一；早年中外攝影師的作品，例如美國攝影師詹姆士‧利卡爾頓1900年拍攝的立體照片和著名華人攝影師黎芳拍攝的風景照；曾在19世紀社交場合流行交換的「名片照」；以及玻璃底片、立體相片、手工上色相片及相冊等。



展覽設有互動區，參觀者可透過立體眼鏡觀賞立體照片，以及選擇舊照片製作相冊留念；另有通過有關航天研究、基礎建設、農業發展、人民生活等新舊相片投影對比，顯示中國百年間飛躍的發展。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 早期華人攝影師黎芳拍攝的照片。 ▲ 攝於1870年代的總理衙門牌樓。

info

回望—夢周文教基金會早期中國影像藏品展

日期：即日至2025年2月3日

地點：香港歷史博物館夢周歷史影像及文化館

門票：免費入場

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