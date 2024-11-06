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徐若瑄患癌｜ 「鋼鐵V」為愛兒改掉8個習慣　 徐若瑄努力進修成碩士身教兒子

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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徐若瑄為廿四孝媽媽一名，當年為愛兒改掉壞習慣。

【徐若瑄患癌/甲狀腺癌/高齡懷孕】台灣女星徐若瑄被爆罹患甲狀腺癌零期，經過治療後她已回復健康，更透過IG報平安：「我現在很好喔！」，9年前排除萬難當媽媽的徐若瑄視愛兒如命，這位暖媽為兒子改掉8大習慣。

徐若瑄於2014年跟新加坡富商李雲峰結婚，婚後以40歲高齡產子，愛兒Dalton已經9歲大，去年歷婚變的她頓變單親媽咪，不過徐若瑄未有忽略愛兒，她於社交網分享親子日常，見她帶兒子學打鼓以及去外地滑雪等。

早年徐若瑄自揭當媽後為兒子改掉8個習慣，包括剪掉長髮、改變睡眠及洗澡習慣等，果然是暖媽一名。

徐若瑄改掉8個習慣（取自Facebook）

徐若瑄患癌｜為囝囝戒掉粗口

當時徐若瑄於IG寫道：

為了方便照顧你，節省洗頭吹頭的時間，我剪去了我最愛的長髮
為了頭髮不要刺到你，我天天都把頭髮紮起來
因為放心不下你，三年沒進戲院看電影
最愛在浴室慢慢洗澡泡澡的我，改成洗三分鐘戰鬥澡
喜歡天亮才閉眼，在半夜寫歌沉靜的我，變成早睡早起
遇到大人世界裏各種很不爽的事超想飆髒話的時候，在你面前，壓住性子還是變成了禮貌用語
以前游泳超愛穿比基尼的我，現在穿的看起來比較像要去潛水

徐若瑄視愛兒如命！（取自Facebook）

徐若瑄患癌｜努力進修望身教兒子

第8個改變是兒子推動徐若瑄持續進修，年少時為賺錢養家，徐若瑄高中都未畢業，她為了好好身教兒子，5年前徐若瑄重返校園，於世新大學上海MBA境外碩士班進修，即使她要在新加坡、台北、上海三地奔波，再辛苦也咬緊牙關捱到碩士畢業，她曾透露：

就為了你長大時，想用身教來跟你分享：就算起步比別人晚，但只要後天夠努力，都不遲的故事。

最新影片：

童學園
校長專訪︱百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學校長：重視學生品德培育

徐若瑄感謝兒子的出現，改變了她的人生觀，讓她成為了一個更好的人，她強調很愛兒子，但也不會因而失去自己：「我們都要快樂，這也是為什麼再累我都還堅持著我愛的表演工作，謝謝你的理解和支持。」

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