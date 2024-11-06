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東壩黑的｜東壩疑黑的拉客遇便衣Madam　司機由囂張到即變認低威

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東壩疑黑的拉客遇便衣Madam，司機由囂張到即變認低威。

【東壩 / 的士 / 黑的】西貢東壩多年來黑的問題屢見不鮮，一口價、按人計費、坐地起價等現象層出不窮，警方曾多次「放蛇」執法。

近日，有人在Facebook「車cam L」群組上傳影片，指西貢東壩一的士司機拉客疑遇便衣Madam，雙方發生爭執，的士司見其展示疑似委任證，轉身低頭不語，網民猜測應是黑的。

【西貢黑的】 《東張》直擊西貢東壩「黑的」 司機開天殺價人頭收費每位100元

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東壩黑的｜疑黑的司機拉客遇Madam

樓主上傳影片配文表示「一口價拉客咁過癮呀，今次Madam斷正，有咩返差館先講」。

據影片可見，的士旁有一名身著深藍色長袖衫的男子正與一女子對話，女子表情嚴肅，似已發生爭執，深藍衫男子舉起手機對準女子影相，並稱「影晒你喇」。

同時，女子從背囊中拿出一張疑似委任證舉至深藍衫男子面前，男子見狀收起手機稱「做乜嘢啊？講下唔得啊？吹下水唔得啊？」，並轉身過身低頭不語。

東壩黑的｜網民：高手遇到高高手

網民懷疑是黑的拉客遇警員「放蛇」執法，讚道「舒服」、「齊鼓掌」、「你都有今日」、「支持香港警察嚴正執法」、「笑X咗，高手遇到高高手」、「應該吊銷呢啲人的士執照」 、「支持放蛇捉多啲的士X」。

不過，亦有人悲觀表示：「返完差館擔保，出來再劏填返條數」。

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