飲食攻略｜乳癌名醫78歲仍壯健能操刀做手術　分享養生秘訣推薦1款飲品防8種病

▲ 台灣一位年近8旬的乳癌名醫分享養生秘訣，推薦1飲品可防8種病。

【乳癌名醫/張金堅/養生秘訣/咖啡】台灣一位乳癌名醫年近8旬仍保持身體壯健，持續活躍在前線為患者操刀做手術，對此他曾分享3大養生秘訣，其中推薦1款飲品，對8種病都有預防及改善的作用。

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現年78歲，擁有台大醫學系、台大醫學院臨床醫學研究所醫學博士等學歷的張金堅，目前是台大醫學院名譽教授兼乳癌防治基金會董事長，亦曾擔任台大醫院一般外科部主任。他至今仍體力充沛，且持續在第一線治療乳癌，為眾多患者進行手術。

外科醫生工作壓力大、生活節奏快，張金堅卻能保持強健的體魄，秘訣在於其養生之道。他曾在健康節目《名醫的餐桌》中分享3大秘訣，其一為飲咖啡。他透露自己平日是以享受、品嘗的心態飲用咖啡，並特別推薦淺烘焙的咖啡，指出這種咖啡除了味道稍酸、有風味甚佳的水果香，更重要的是烘焙時間短，因此亦含有較多抗氧化物。

張金堅表示，許多研究指出咖啡有助心血管健康，對通風、糖尿病、牙周病、肺癌、大腸癌、肝癌、乳癌等疾病都有預防及改善的作用，亦能夠降低血壓，是非常健康的飲品。

不過他也提醒，咖啡每日的飲用量不宜超過3杯，且會對鈣質吸收造成影響，因此建議骨質疏鬆的人士可減少飲用量，或透過食用鈣片、曬太陽、攝取維他命D3及多運動等方式來減少鈣質的流失，而孕婦在孕期前半都不建議喝咖啡。此外，胃酸過多、患有胃酸倒流或胃潰瘍的人士如果要喝咖啡，則務必在飯後才能飲用。對於本身沒有飲用咖啡習慣的人士，張金堅就建議可循序漸進，

有些人一開始喝咖啡的時候血壓會稍高，但隨著習慣養成之後，血壓會緩緩降低。

其二，張金堅指出自己的日常飲食除了均衡之外，亦遵行「清淡少慢」的原則，亦即盡量吃原型食物，不碰加工食品、高溫烹調或重口味的食物，多攝取深綠色蔬菜；食量方面，他認為吃到7成飽便已足夠，且進食的時候要細嚼慢嚥，不宜過快，以幫助消化及減輕胃部負擔，同時增加飽足感。

張金堅的第三個養生秘訣為運動，並表示年輕人應保持較多的運動量，長者運動的時候則應注意避免造成傷害。他以自己為例，指出由於年紀漸長，如今偏向以快步走及加長步行時間代替運動，平時巡視病人的時候亦會盡量行樓梯，以避免肌肉萎縮。

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咖啡功效｜咖啡7大益處抗氧化減肥防癌

台灣家醫科醫生李思賢曾在其Facebook專頁發文，拆解咖啡對身體的好壞。他指出，不少人習慣每天喝咖啡提神，適量攝取咖啡的確能夠為身體帶來很多益處。據過往研究指出，咖啡含有綠原酸，建議每天喝1至3杯就能夠達到抗氧化功效，幫助維持DNA端粒細胞的長度，保護人體幹細胞，減緩細胞老化過程和速度之餘，亦可以保持強健和活力。李醫生指出，咖啡能夠為人體帶來7大好處如下：

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不過李醫生亦提醒，雖然咖啡聽起來對身體百利而無一害，但只限於適量攝取。若過量攝取咖啡因，長久來說可能會造成依賴，甚至有反效果：

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消委會咖啡2024｜7款5星咖啡產品

消委會在49款咖啡產品中發現，有47款樣本均檢出基因致癌物丙烯酰胺、有46款咖啡樣本含有除害劑。不過，消委會為大家挑選出7款5星咖啡產品，大家不妨參考，名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7 The Coffee Academics TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roast UCC GOLDSPECIAL Rich Blend Robert Timms Italian Espresso Style - extra dark roasted blend ground coffee Lavazza ESPRESSO ITALIANO CLASSICO 100% Arabica (Intensity 5/10) Topvalu TV BP Regular Coffee Kilimanjaro Blend AGF MAXIM - freeze dried coffee M&S Food Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 - freeze dried

消委會咖啡2024｜水中銀咖啡檢測10款無毒即溶咖啡

水中銀曾檢驗了市面上11個品牌、共30款分別來自東南亞、南美洲及歐洲的三合一即溶咖啡，結果發現即溶咖啡的毒性水平比連鎖店咖啡高1.8倍，只有10款通過無毒測試，名單如下：

▼ 點擊圖片放大 +11 +10 雀巢咖啡NESCAFE1+2原味即溶咖啡飲品 麥斯威爾Maxwell House 特濃三合一即溶咖啡 麥斯威爾Maxwell House 原味三合一即溶咖啡 麥斯威爾Maxwell House 拿鐵三合一即溶咖啡 麥斯威爾Maxwell House 三合一速溶咖啡飲品朱古力風味摩卡 壩羅喜多美HICOMI 一級特濃怡保白咖啡 UCC 即溶咖啡NO.114 澤合Chek Hup 怡保二合一即溶白咖啡 GRANDOS 三合一速溶咖啡（咖啡飲品） AGF Blendy Stick 牛奶速溶咖啡固體飲料

資料來源：《早安健康》、消委會

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