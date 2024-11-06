手機爆炸｜iPhone 14 Pro Max充電期間突爆炸　女子睡夢中手部被嚴重燒傷Apple咁回應

【iPhone／充電爆炸／燒傷】睡覺時切勿為手機充電！內地一名女子日前在睡眠期間，iPhone 14 Pro Max突然爆炸，她走避不及，導致手掌和手背嚴重燒傷。在意外發生後，Apple官方亦就事件作出回應。

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綜合內地傳媒報道，山西一名女子於晚上睡覺前，為一部於2022年買入的iPhone 14 Pro Max充電，結果手機意外爆炸，令她的手掌及手背嚴重燒傷。據了解，事發時間為10月26日早上6點半，當時手機已經起火，女子於睡夢中翻身時，手被火燙傷而驚醒，並迅速逃離。此時火勢已急速漫延，整間屋的牆壁、被鋪都被大火熏黑。事後，根據當地消防隊的火災事故調整認定書，判定起火原因為手機在充電過程中，電池故障導致火警發生。

據了解，涉事的iPhone 14 Pro Max於2022年購買，已過保養期，女事主受訪表示由於火警令手被燒傷，單位損壞嚴重，希望確定爆炸原因和釐清責任誰屬。

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意外發生後，蘋果客服則表示，無論手機是否在保養期內，事主都可先將電話寄回總公司，以方便調查；又指現在涉及安全問題，官方非常重視這件事情。

手機爆炸｜避免充充電器事故6大貼士

手機爆炸引致的傷亡事件時有發生，當中較多涉及邊充電邊使用手機，如上述事件般放在褲袋的手機爆炸情況較少發生。本報曾訪問多位業內專家，分享多項手機安全貼士，理大機械工程學系工程師盧覺強指手機電池發脹表示當中化學物質氣化，有機會引致短路爆炸；aMagic研發部經理葉嘉俊則指電池老化或處於潮濕環境亦會引致短路。

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手機爆炸｜衣物著火5招自救

根據消委會建議，一旦衣物著火可跟隨以下方法處理：

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