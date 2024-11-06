  • 27°C
香港時間：2024116日 (三) 15:42

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

林希靈花半年考獲法國烘焙師資格　感激老公陳安立鼓勵兼試食：一星期食70個包

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

林希靈花逾半年時間，成功考獲法國專業烘焙師資格。

前《東張西望》主持林希靈，最近花了半年時間，成功考獲法國政府認證專業烘焙師資格，成就解鎖，她說看到丈夫陳安立和家人吃得滋味就已感幸福。

自從離巢TVB後，林希靈樂於挑戰不同新嘗試，自言雖不算很愛下廚，今年決定報讀烘焙師課程課程，全因源於尋求人生新方向。她解釋：「以前做電視台主持人，經常處於繃緊狀態，擔心趕不及進度會阻人收工，漸漸連生活節奏都急速起來，去餐廳食飯，心裡都會常在問幾時上菜？其實也不知為何要那麼急。」

早前舉行畢業禮，希靈獲頒證書一刻十分感動

她說自結婚之後，加上工作崗位有變，覺得可以放慢生活步伐，機緣巧合知道有這個專業烘培班的課程，便希望嘗試一些自己從未試過的領域。

8小時整70個麵包

去到今個月畢業一刻，希靈百感交雜。「今次的烘焙師課程，是十分專業的要求，不是一般興趣班，要『寒窗苦讀』半年，以經營麵包店為目標去學習，每一次上堂，每個學生都要整多個不同麵包，還要經歷兩個大考試，包括筆試和實地理論試，每次一考要8小時。」

她說筆試相對較容易，最困難是實戰的考試。「我們要去到麵包店，像真正的師傅一樣接訂單，然後製作各種款式的麵包出爐，約8小時內大約弄了70個麵包。」

她每次由零開完成整個造麵包的步驟。

在半年修讀烘焙課程期間，希靈有不少難忘回憶。「班上同學大部分都有一定年紀，或者有些已退休，所以可以有充裕時間去上堂，自己是比較年青，而且他們很多都有烘焙的基本知識，反而我是由零開始，幸而大家都很幫助我，又開了一個study group交流心得，還有些同學會跟我補習，讓我可以跟上進度。」

另外，她又難忘跟老師的互動交流。「今年教我們的大廚，有個女兒跟我差不多年紀，所以跟我也像父女相處，我有時又會搶白他，同學們見到都覺得好好笑。」

親自為朋友送麵包

不過，希靈坦言這半年，都一度有想放棄的念頭。「因為我沒有太多入廚經驗，最多是以前在加拿大寄宿時會煲下飯，基本是白紙一張，故開始上堂時是頗辛苦，尤其去餅房實習時，老師會期望同學們都很有經驗，講解一兩次流程就會讓我們去做，最初就像打仗，每次放學回家，我都會攤在梳化即刻睡著，若沒有同學們的熱心幫助，相信我很難跟上，直至慢慢上手，才真正能享受烘培的樂趣。」

她現在較擅長酥皮類的麵包。

她指在製造麵包的過程，有著浪漫、溫柔而療癒的感覺。「由搓麵粉、發酵、養酸種的步驟，都需要很用心的經營，直至製成品完成，拿出去給家人試用時，心裡覺得特別幸福。」

希靈指自己一星期大約要整約60至70個麵包，如牛角包、Pain au chocolat、baguette都比較有信心，而身邊人便成了她試食的「白老鼠」，也見証她的技術愈來愈進步。「我哥哥有3個女，加上他的工人姐姐，一家六口每次都幫我『消滅』到好多麵包！」

她又說每次落堂，因為整了太多麵包，更會駕車親自送給朋友食。「如果問我這半年有何得著，其中一個必然是跟朋友見面多了，無心插柳下令大家的友情加深了。」

老公鼓勵再學中菜

至於老公陳安立，除了全力支持希靈進修，亦身體力行擔當試食員。希靈笑道：「他本身都喜歡食麵包，但我第一日上完堂就拿了十幾條法包回去，之後款式數量愈來愈多，他都食到吃不消，他說看到我努力學習的樣子，感覺就像《男兒當入樽》般熱血，現在我終於畢業，老公也鼓勵我去學中廚，因他喜歡食咕嚕肉，話期望有一日我可以整煲佛跳牆出來。」

學習半年，身邊人和朋友自然是她的試食專員。

早前希靈在畢業禮也找來親友出席，當日每位學員更要準備各款特色創意麵包給在場 人士享用。她跟同學共同研製了配奶油蝦醬的通菜麵包、冬陰功大蝦法式長包、帶子枝豆蓉丹麥酥等等，食到大家都讚不絕口。

今次課程受法國政府認可，得到專業烘焙師資格後，希靈對廚藝增加不少信心。「之前認識了四季酒店一位廚師，他知道我學習烘焙，特地讓我去到酒店的廚房觀摩，令我大開眼界，也得了不少寶貴意見。」

問她可有考慮開法國麵包店，希靈坦言話暫時未有計劃，因完成課程後都很疲倦，可能要去旅行獎勵自己。「雖然現在沒有開店計劃，但確實考慮跟幾間餐廳研究合作，希望有日可以自己出品的麵包，可以分享到給更多人，因為自己現在真的好鍾意食麵包，每次食都有一種幸福的快樂感。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【娛圈喜事】林希靈陳安立從相遇相知相愛到相許　無懼考驗攜手步入新階段【有片】
18:52 2022/05/15
【娛圈喜事】林希靈陳安立從相遇相知相愛到相許　無懼考驗攜手步入新階段【有片】
【娛圈囍事】前東張女神林希靈嫁陳安立　許家傑+羅天宇+黃愷怡+鄺潔楹組兄弟姊妹團
13:04 2022/12/24
【娛圈囍事】前東張女神林希靈嫁陳安立　許家傑+羅天宇+黃愷怡+鄺潔楹組兄弟姊妹團
恩愛夫妻｜梁諾妍手術後傷口待復原　Inez感謝老公洪永城一貼心舉動
12:45 2024/09/11
恩愛夫妻｜梁諾妍手術後傷口待復原　Inez感謝老公洪永城一貼心舉動

你可能感興趣

【娛圈喜事】林希靈陳安立從相遇相知相愛到相許　無懼考驗攜手步入新階段【有片】
18:52 2022/05/15
【娛圈喜事】林希靈陳安立從相遇相知相愛到相許　無懼考驗攜手步入新階段【有片】
【娛圈囍事】前東張女神林希靈嫁陳安立　許家傑+羅天宇+黃愷怡+鄺潔楹組兄弟姊妹團
13:04 2022/12/24
【娛圈囍事】前東張女神林希靈嫁陳安立　許家傑+羅天宇+黃愷怡+鄺潔楹組兄弟姊妹團
恩愛夫妻｜梁諾妍手術後傷口待復原　Inez感謝老公洪永城一貼心舉動
12:45 2024/09/11
恩愛夫妻｜梁諾妍手術後傷口待復原　Inez感謝老公洪永城一貼心舉動
林希靈 陳安立 正能量 夫妻之道 演員 食譜 東張西望 烘焙 畢業 TVB

最高瀏覽

徐若瑄患癌丨徐若瑄歷離婚再發現罹甲狀腺癌　接連遇不幸無奈直呼：為甚麼是我
徐若瑄患癌丨徐若瑄歷離婚再發現罹甲狀腺癌　接連遇不幸無奈直呼：為甚麼是我
家居意外｜家中煤氣爆炸好好先生全身9成燒傷　折返救妻後不治兒子泣訴：不敢告訴媽媽
家居意外｜家中煤氣爆炸好好先生全身9成燒傷　折返救妻後不治兒子泣訴：不敢告訴媽媽
急症室最長等候時間（11月06日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月06日 時間12:05）
徐若瑄患癌｜徐若瑄驚爆患甲狀腺癌　曾歷離婚連番打擊無法接受：「怎麼會是我？」【附甲狀腺癌常見症狀+成因】
徐若瑄患癌｜徐若瑄驚爆患甲狀腺癌　曾歷離婚連番打擊無法接受：「怎麼會是我？」【附甲狀腺癌常見症狀+成因】
台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥　日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀
台灣檢測｜美國Tabasco辣椒醬驗出致癌農藥　日本糙米重金屬超標14公斤需銷毀