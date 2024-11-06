林希靈花半年考獲法國烘焙師資格　感激老公陳安立鼓勵兼試食：一星期食70個包

▲ 林希靈花逾半年時間，成功考獲法國專業烘焙師資格。

前《東張西望》主持林希靈，最近花了半年時間，成功考獲法國政府認證專業烘焙師資格，成就解鎖，她說看到丈夫陳安立和家人吃得滋味就已感幸福。

自從離巢TVB後，林希靈樂於挑戰不同新嘗試，自言雖不算很愛下廚，今年決定報讀烘焙師課程課程，全因源於尋求人生新方向。她解釋：「以前做電視台主持人，經常處於繃緊狀態，擔心趕不及進度會阻人收工，漸漸連生活節奏都急速起來，去餐廳食飯，心裡都會常在問幾時上菜？其實也不知為何要那麼急。」

▲ 早前舉行畢業禮，希靈獲頒證書一刻十分感動

她說自結婚之後，加上工作崗位有變，覺得可以放慢生活步伐，機緣巧合知道有這個專業烘培班的課程，便希望嘗試一些自己從未試過的領域。

8小時整70個麵包

去到今個月畢業一刻，希靈百感交雜。「今次的烘焙師課程，是十分專業的要求，不是一般興趣班，要『寒窗苦讀』半年，以經營麵包店為目標去學習，每一次上堂，每個學生都要整多個不同麵包，還要經歷兩個大考試，包括筆試和實地理論試，每次一考要8小時。」

她說筆試相對較容易，最困難是實戰的考試。「我們要去到麵包店，像真正的師傅一樣接訂單，然後製作各種款式的麵包出爐，約8小時內大約弄了70個麵包。」

▲ 她每次由零開完成整個造麵包的步驟。

在半年修讀烘焙課程期間，希靈有不少難忘回憶。「班上同學大部分都有一定年紀，或者有些已退休，所以可以有充裕時間去上堂，自己是比較年青，而且他們很多都有烘焙的基本知識，反而我是由零開始，幸而大家都很幫助我，又開了一個study group交流心得，還有些同學會跟我補習，讓我可以跟上進度。」

另外，她又難忘跟老師的互動交流。「今年教我們的大廚，有個女兒跟我差不多年紀，所以跟我也像父女相處，我有時又會搶白他，同學們見到都覺得好好笑。」

親自為朋友送麵包

不過，希靈坦言這半年，都一度有想放棄的念頭。「因為我沒有太多入廚經驗，最多是以前在加拿大寄宿時會煲下飯，基本是白紙一張，故開始上堂時是頗辛苦，尤其去餅房實習時，老師會期望同學們都很有經驗，講解一兩次流程就會讓我們去做，最初就像打仗，每次放學回家，我都會攤在梳化即刻睡著，若沒有同學們的熱心幫助，相信我很難跟上，直至慢慢上手，才真正能享受烘培的樂趣。」

▲ 她現在較擅長酥皮類的麵包。

她指在製造麵包的過程，有著浪漫、溫柔而療癒的感覺。「由搓麵粉、發酵、養酸種的步驟，都需要很用心的經營，直至製成品完成，拿出去給家人試用時，心裡覺得特別幸福。」

希靈指自己一星期大約要整約60至70個麵包，如牛角包、Pain au chocolat、baguette都比較有信心，而身邊人便成了她試食的「白老鼠」，也見証她的技術愈來愈進步。「我哥哥有3個女，加上他的工人姐姐，一家六口每次都幫我『消滅』到好多麵包！」

她又說每次落堂，因為整了太多麵包，更會駕車親自送給朋友食。「如果問我這半年有何得著，其中一個必然是跟朋友見面多了，無心插柳下令大家的友情加深了。」

老公鼓勵再學中菜

至於老公陳安立，除了全力支持希靈進修，亦身體力行擔當試食員。希靈笑道：「他本身都喜歡食麵包，但我第一日上完堂就拿了十幾條法包回去，之後款式數量愈來愈多，他都食到吃不消，他說看到我努力學習的樣子，感覺就像《男兒當入樽》般熱血，現在我終於畢業，老公也鼓勵我去學中廚，因他喜歡食咕嚕肉，話期望有一日我可以整煲佛跳牆出來。」

▲ 學習半年，身邊人和朋友自然是她的試食專員。

早前希靈在畢業禮也找來親友出席，當日每位學員更要準備各款特色創意麵包給在場 人士享用。她跟同學共同研製了配奶油蝦醬的通菜麵包、冬陰功大蝦法式長包、帶子枝豆蓉丹麥酥等等，食到大家都讚不絕口。

今次課程受法國政府認可，得到專業烘焙師資格後，希靈對廚藝增加不少信心。「之前認識了四季酒店一位廚師，他知道我學習烘焙，特地讓我去到酒店的廚房觀摩，令我大開眼界，也得了不少寶貴意見。」

問她可有考慮開法國麵包店，希靈坦言話暫時未有計劃，因完成課程後都很疲倦，可能要去旅行獎勵自己。「雖然現在沒有開店計劃，但確實考慮跟幾間餐廳研究合作，希望有日可以自己出品的麵包，可以分享到給更多人，因為自己現在真的好鍾意食麵包，每次食都有一種幸福的快樂感。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】